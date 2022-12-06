https://ria.ru/20221206/opros-1836744481.html
Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче
Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче - РИА Новости, 06.12.2022
Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче
Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче, свидетельствуют данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:35
2022-12-06T17:35
2022-12-06T17:35
новый год
путешествия
россия
вск (страховой дом)
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче, свидетельствуют данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК."Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% - поедут за город, и только 4% - планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом, более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник", - говорится в сообщении компании.Более, чем для трети респондентов новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент – 37% будут смотреть "Иронию судьбы" и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. Составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах 20% опрошенных, а почти 10% вообще не будут что-либо смотреть в праздник.Около половины участников опроса (44%) традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же – 43% - приготовят только "Оливье" и пару закусок, а 8% вообще не планируют стоять у плиты – вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.Опрос проведен с 21 ноября по 4 декабря среди жителей городов-миллионников в возрасте 21-55 лет, опрошено более 3 тысяч человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новый год, путешествия, россия, вск (страховой дом), общество
Новый год, Путешествия, Россия, ВСК (страховой дом), Общество
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче, свидетельствуют данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК.
"Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% - поедут за город, и только 4% - планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом, более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник", - говорится в сообщении компании.
Более, чем для трети респондентов новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент – 37% будут смотреть "Иронию судьбы" и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы
. Составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах 20% опрошенных, а почти 10% вообще не будут что-либо смотреть в праздник.
Около половины участников опроса (44%) традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же – 43% - приготовят только "Оливье" и пару закусок, а 8% вообще не планируют стоять у плиты – вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.
Опрос проведен с 21 ноября по 4 декабря среди жителей городов-миллионников в возрасте 21-55 лет, опрошено более 3 тысяч человек.