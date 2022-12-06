https://ria.ru/20221206/opros-1836744481.html

Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче

Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче - РИА Новости, 06.12.2022

Опрос: Россияне планируют встречать Новый год дома или на даче

Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче, свидетельствуют данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:35

2022-12-06T17:35

2022-12-06T17:35

новый год

путешествия

россия

вск (страховой дом)

общество

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Почти 90% россиян планируют встречать Новый год дома или на даче, свидетельствуют данные опроса, проведенного Страховым Домом ВСК."Более 77% россиян будут встречать этот Новый год дома в кругу семьи и друзей, 11% - поедут за город, и только 4% - планируют отправиться в путешествие в другие города или страны. При этом, более 8% опрошенных вообще не собираются отмечать праздник", - говорится в сообщении компании.Более, чем для трети респондентов новогодняя ночь пройдет за просмотром советских кинолент – 37% будут смотреть "Иронию судьбы" и другие полюбившиеся новогодние кинофильмы. Составят собственный плейлист с фильмами в онлайн-кинотеатрах 20% опрошенных, а почти 10% вообще не будут что-либо смотреть в праздник.Около половины участников опроса (44%) традиционно планируют накрыть богатый праздничный стол с разными видами салатов, деликатесов и десертов. Примерно столько же – 43% - приготовят только "Оливье" и пару закусок, а 8% вообще не планируют стоять у плиты – вместо этого они закажут готовые блюда из ресторанов.Опрос проведен с 21 ноября по 4 декабря среди жителей городов-миллионников в возрасте 21-55 лет, опрошено более 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20221115/forum-1831719935.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новый год, путешествия, россия, вск (страховой дом), общество