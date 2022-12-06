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ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/oon-1836803790.html
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 06.12.2022
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы
Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей напомнила о необходимости достижения прекращения огня на Украине на фоне атаки украинских БПЛА на российские... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:02
2022-12-06T21:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
рязанская область
оон
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей напомнила о необходимости достижения прекращения огня на Украине на фоне атаки украинских БПЛА на российские аэродромы.Ее попросили прокомментировать новости об атаках на аэродромы.Однако, по ее словам, произошедшее является поводом "напомнить о необходимости достижения прекращения огня".Как проинформировало Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, в результате падения и взрыва обломков беспилотников незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836802601.html
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в мире, украина, россия, рязанская область, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рязанская область, ООН
21:02 06.12.2022
 
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы

ООН призвала к прекращению боевых действий на Украине на фоне атаки ВСУ на аэродромы

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкФлаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Флаг у Штаб-квартиры ООН. Архивное фото
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей напомнила о необходимости достижения прекращения огня на Украине на фоне атаки украинских БПЛА на российские аэродромы.
Ее попросили прокомментировать новости об атаках на аэродромы.
"Когда у нас случаются подомные ситуации, у нас нет возможности проверить такую информацию. У меня нет комментария конкретно по этой ситуации", - сказала Тремблей.
Однако, по ее словам, произошедшее является поводом "напомнить о необходимости достижения прекращения огня".
Как проинформировало Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, в результате падения и взрыва обломков беспилотников незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
Домашний телефон - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
20:58Специальная военная операция на Украине
Неизвестные обзванивают саратовцев после ЧП на аэродроме
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияРязанская областьООН
 
 
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