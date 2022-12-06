https://ria.ru/20221206/oon-1836803790.html
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы - РИА Новости, 06.12.2022
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы
Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей напомнила о необходимости достижения прекращения огня на Украине на фоне атаки украинских БПЛА на российские... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T21:02
2022-12-06T21:02
2022-12-06T21:02
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ООН, 6 дек – РИА Новости. Представитель офиса генсека ООН Стефани Тремблей напомнила о необходимости достижения прекращения огня на Украине на фоне атаки украинских БПЛА на российские аэродромы.Ее попросили прокомментировать новости об атаках на аэродромы.Однако, по ее словам, произошедшее является поводом "напомнить о необходимости достижения прекращения огня".Как проинформировало Минобороны РФ, Украина совершила в понедельник атаку на российские военные аэродромы в Саратовской и Рязанской областях реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, в результате падения и взрыва обломков беспилотников незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов. Как указывает военное ведомство, трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения от обломков сбитых украинских БПЛА, еще четверо военнослужащих с ранениями доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20221206/aerodrom-1836802601.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, рязанская область, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Рязанская область, ООН
ООН призвала к прекращению боевых действий после атаки ВСУ на аэродромы
ООН призвала к прекращению боевых действий на Украине на фоне атаки ВСУ на аэродромы