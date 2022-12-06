https://ria.ru/20221206/onlayn-platformy-1836760166.html

НИУ ВШЭ: лишь треть креативных самозанятых используют онлайн-платформы

НИУ ВШЭ: лишь треть креативных самозанятых используют онлайн-платформы - РИА Новости, 06.12.2022

НИУ ВШЭ: лишь треть креативных самозанятых используют онлайн-платформы

Лишь треть самозанятых, представляющих креативные индустрии, при поиске клиентов и заказов обращаются к онлайн-платформам, свидетельствуют данные исследования... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:12

2022-12-06T18:12

2022-12-06T18:12

россия

высшая школа экономики (вшэ)

экономика

рынок труда

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Лишь треть самозанятых, представляющих креативные индустрии, при поиске клиентов и заказов обращаются к онлайн-платформам, свидетельствуют данные исследования Школы коммуникаций НИУ ВШЭ.Презентация исследования "Платформенная занятость. Перспективы и возможности для представителей креативных индустрий и работников интеллектуального труда" состоялась во вторник в медиа-центре "Россия сегодня".Руководитель проектной группы, профессор НИУ ВШЭ Людмила Запорожцева, представляя исследование, напомнила, что, по данным ФНС, число самозанятых еще в середине текущего года превысило отметку 5 миллионов человек, причем ежедневно еще около 8,5 тысяч граждан регистрируются в таком качестве. При этом, по оценке Института социальной политики, в 2022 году более 14% граждан России так или иначе имели опыт платформенной занятости."Большинство наших респондентов предпочитают работать с постоянными клиентами – это основной способ генерации заказов. И только треть использует для этой цели онлайн-платформы", - озвучила Запорожцева один из основных выводов исследования.По ее словам, более частыми источниками получения заказов для самозанятых креативных индустрий являются рекомендации друзей, знакомых или коллег. Также треть опрошенных указали в качестве источника заказов собственные сайты, блоги, страницы в соцсетях.Среди главных барьеров обращения к онлайн-биржам самозанятые называют демпинг цен, который демотивирует их искать новые заказы на платформе, понижая оценку их интеллектуального продукта. Также негативным фактором является обезличенность коммуникации с клиентом в рамках платформы."Очень часто представители креативных индустрий отмечают, что политика онлайн-платформ приводит к обесцениванию интеллектуального труда. Ведь функционал платформ не подразумевает большой степени вариативности, делает коммуникацию стандартной, что ограничивает творческое самовыражение", - поясняет профессор, добавляя, что менее 50% опрошенных видят платформу источником интересных или уникальных заказов.Исследователи также предложили самозанятым описать идеальную, по их мнению, платформу. Выяснилось, что функционал такой платформы должен прежде всего учитывать специфику услуг, являющихся результатом интеллектуального труда."Этот труд должен быть описан и справедливо оценен. И формат сотрудничества при предоставлении таких услуг, по мнению опрошенных, не может быть стандартизирован", - отмечает Запорожцева.Также самозанятые указывают на необходимость наличия в рамках платформы механизмов защиты правовых и финансовых интересов исполнителя, прозрачной системы рейтингования, возможностей для борьбы с демпингом цен и бесплатного базового функционала."Также очень важно – такая "идеальная" платформа должна давать возможность познакомить клиента с портфолио исполнителя, а исполнителя - с запросами клиента. Ведь творческий проект всегда уникален, он должен обсуждаться и иметь возможность видоизменяться на этапе согласования. На данный момент платформы не дают таких возможностей", - заключает профессор НИУ ВШЭ.

https://radiosputnik.ria.ru/20221202/samozanyatye-1835885429.html

https://ria.ru/20221130/samozanyatost-1835191855.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, высшая школа экономики (вшэ), экономика, рынок труда