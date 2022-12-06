https://ria.ru/20221206/odessa-1836589981.html
В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения
В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения - РИА Новости, 06.12.2022
В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения
В Одессе удалось частично восстановить водоснабжение в домах, в некоторые районы города будет организован подвоз воды, постепенно появляется электричество,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:07
2022-12-06T11:07
2022-12-06T11:07
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Одессе удалось частично восстановить водоснабжение в домах, в некоторые районы города будет организован подвоз воды, постепенно появляется электричество, заявил во вторник советник главы местной военной администрации Сергей Братчук.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Некоторые жилмассивы подключаются как минимум к водоснабжению. В случае необходимости в районы специализированными машинами будет подвозиться техническая и питьевая вода. Появляется также электричество", - сказал Братчук в эфире телеканала Freedom.Он отметил, что ситуация в городе остается тяжелой, но "не критической". Больницы продолжали работать на альтернативных источниках питания по "отработанному алгоритму".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.
https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836526096.html
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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, россия, одесса
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Денис Шмыгаль, Украина, Россия, Одесса
В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения
Братчук: в Одессе частично возобновили водоснабжение и подачу электроэнергии
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Одессе удалось частично восстановить водоснабжение в домах, в некоторые районы города будет организован подвоз воды, постепенно появляется электричество, заявил во вторник советник главы местной военной администрации Сергей Братчук.
В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль
подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях
после ракетных обстрелов.
"Некоторые жилмассивы подключаются как минимум к водоснабжению. В случае необходимости в районы специализированными машинами будет подвозиться техническая и питьевая вода. Появляется также электричество", - сказал Братчук в эфире телеканала Freedom.
Он отметил, что ситуация в городе остается тяжелой, но "не критической". Больницы продолжали работать на альтернативных источниках питания по "отработанному алгоритму".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.