https://ria.ru/20221206/odessa-1836589981.html

В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения

В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения - РИА Новости, 06.12.2022

В Одессе заявили о частичном возобновлении водоснабжения

В Одессе удалось частично восстановить водоснабжение в домах, в некоторые районы города будет организован подвоз воды, постепенно появляется электричество,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:07

2022-12-06T11:07

2022-12-06T11:07

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Одессе удалось частично восстановить водоснабжение в домах, в некоторые районы города будет организован подвоз воды, постепенно появляется электричество, заявил во вторник советник главы местной военной администрации Сергей Братчук.В понедельник премьер Украины Денис Шмыгаль подтвердил повреждения энергообъектов в Киевской, Винницкой и Одесской областях после ракетных обстрелов."Некоторые жилмассивы подключаются как минимум к водоснабжению. В случае необходимости в районы специализированными машинами будет подвозиться техническая и питьевая вода. Появляется также электричество", - сказал Братчук в эфире телеканала Freedom.Он отметил, что ситуация в городе остается тяжелой, но "не критической". Больницы продолжали работать на альтернативных источниках питания по "отработанному алгоритму".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Минобороны РФ накануне заявило, что днем 5 декабря "по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", были поражены все 17 выбранных объектов. До этого военное ведомство сообщало об аналогичном ударе, нанесенном 23 ноября.

https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836526096.html

https://ria.ru/20221205/elektrichestvo-1836515892.html

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в мире, жкх, денис шмыгаль, украина, россия, одесса