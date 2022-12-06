https://ria.ru/20221206/obstrel-1836770729.html

ВСУ обстреляли территорию ДНР

ВСУ обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2022

ВСУ обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:36

2022-12-06T18:36

2022-12-06T18:36

специальная военная операция на украине

гольмовский

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

украина

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836741967.html

гольмовский

ясиноватая

донецкая народная республика

россия

украина

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гольмовский, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина