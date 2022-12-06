https://ria.ru/20221206/obstrel-1836770729.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР
ВСУ обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:36
2022-12-06T18:36
2022-12-06T18:36
специальная военная операция на украине
гольмовский
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836741967.html
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гольмовский, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Яковлевку и Гольмовский в ДНР