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ВСУ обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836770729.html
ВСУ обстреляли территорию ДНР
ВСУ обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
ВСУ обстреляли территорию ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:36
2022-12-06T18:36
специальная военная операция на украине
гольмовский
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836741967.html
гольмовский
ясиноватая
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гольмовский, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Гольмовский, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
18:36 06.12.2022
 
ВСУ обстреляли территорию ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Яковлевку и Гольмовский в ДНР

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОбломок снаряда
Обломок снаряда - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Обломок снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую и поселки Яковлевка и Гольмовский в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 17.00 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Яковлевка: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра; 17.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Гольмовский: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра... 17.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северо-востоку от Горловки – одного из крупнейших населенных пунктов ДНР.
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Специальная военная операция на УкраинеГольмовскийЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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