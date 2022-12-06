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В ДНР из-за обстрелов обесточило крупную фильтровальную станцию воды

В ДНР из-за обстрелов обесточило крупную фильтровальную станцию воды - РИА Новости, 06.12.2022

В ДНР из-за обстрелов обесточило крупную фильтровальную станцию воды

Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, обесточена из-за обстрелов, сообщили в правительстве ДНР. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:17

2022-12-06T18:17

2022-12-06T18:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

макеевка

происшествия

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, обесточена из-за обстрелов, сообщили в правительстве ДНР."Верхнекальмиусская фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Донецк, Макеевку и Ясиноватую, обесточена из-за боевых действий", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.Верхнекальмиусская фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Из-за невозможности наладить нормальную работу станции с конца августа в Донецке и Макеевке вода подается только раз в три дня.

донецкая народная республика

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россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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