https://ria.ru/20221206/obstrel-1836745190.html

Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех

Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2022

Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех

Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:37

2022-12-06T17:37

2022-12-06T18:01

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

владимир путин

украина

происшествия

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка погибли три человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей", — говорится в сообщении.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам столицы в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что при атаке со стороны украинских военных погибли не менее шести человек.Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. ВСУ атаковали центр города, под ударами оказались рынок, торговые центры "Центавр Плаза" и "Золотое кольцо", Южный автовокзал и дворец спорта "Дружба".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.

https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

донецкая народная республика

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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка Последствия атаки ВСУ в центре Донецка 2022-12-06T17:37 true PT1M21S

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донецк, донецкая народная республика, владимир путин, украина, происшествия, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)