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Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836745190.html
Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех
Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 06.12.2022
Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех
Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:37
2022-12-06T18:01
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
владимир путин
украина
происшествия
вооруженные силы украины
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале."В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка погибли три человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей", — говорится в сообщении.По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам столицы в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что при атаке со стороны украинских военных погибли не менее шести человек.Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. ВСУ атаковали центр города, под ударами оказались рынок, торговые центры "Центавр Плаза" и "Золотое кольцо", Южный автовокзал и дворец спорта "Дружба".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836662251.html
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донецк
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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
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донецк, донецкая народная республика, владимир путин, украина, происшествия, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Украина, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Алексей Кулемзин (Донецк)
17:37 06.12.2022 (обновлено: 18:01 06.12.2022)
 
Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех

Штаб обороны ДНР: число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка достигло трех

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела украинскими боевиками Ворошиловского района Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Число погибших при обстреле Ворошиловского района Донецка возросло до трех, заявил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.
"В результате обстрела вооруженных формирований Украины Ворошиловского района Донецка погибли три человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей", — говорится в сообщении.
По данным представительства ДНР в СЦКК, украинские боевики выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам столицы в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".
Ранее мэр города Алексей Кулемзин заявлял, что при атаке со стороны украинских военных погибли не менее шести человек.
Пожарные тушат загоревшуюся машину после обстрела украинскими войсками Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:12Специальная военная операция на Украине
Город под ударом: последствия обстрела Донецка
Украинские войска начали обстреливать столицу республики с самого утра. ВСУ атаковали центр города, под ударами оказались рынок, торговые центры "Центавр Плаза" и "Золотое кольцо", Южный автовокзал и дворец спорта "Дружба".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
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