https://ria.ru/20221206/obstrel-1836690556.html
При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей
При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей - РИА Новости, 06.12.2022
При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей
Не менее шести человек погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:21
2022-12-06T15:21
2022-12-06T16:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек — РИА Новости. Не менее шести человек погибли в результате обстрелов Донецка со стороны ВСУ, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин в Telegram.Украинские войска начали обстреливать Донецк с самого утра. ВСУ атаковали центр города, под ударами оказались рынок, торговые центры "Центавр Плаза" и "Золотое кольцо", Южный автовокзал и дворец спорта "Дружба".Как ранее уточнил Кулемзин, удары пришлись по православному храму, пострадала женщина. Кроме того, повреждены жилые дома на улице 50 лет СССР, седьмой корпус ДонНТУ, Донецкий республиканский художественный музей, дошкольное учреждение, школа и городской молодежный центр.Корреспондент РИА Новости сообщил, что из-за обстрела со стороны украинских войск погибла депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 20 ракет из РСЗО "Град".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание гарантий безопасности для России.
https://ria.ru/20221205/dnr-1836389373.html
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Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
Последствия атаки ВСУ в центре Донецка
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
15:21 06.12.2022 (обновлено: 16:27 06.12.2022)
При обстрелах Донецка во вторник погибли не менее шести мирных жителей
Кулемзин заявил о гибели шести мирных жителей в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ