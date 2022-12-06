https://ria.ru/20221206/obstrel-1836664493.html
Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.12.2022
Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск
Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Макеевка в ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:18
2022-12-06T14:18
2022-12-06T14:30
специальная военная операция на украине
происшествия
макеевка
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Макеевка в ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Макеевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Макеевка, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:18 06.12.2022 (обновлено: 14:30 06.12.2022)
Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск
Штаб обороны сообщил о гибели мирного жителя при обстреле Макеевки украинскими войсками