https://ria.ru/20221206/obstrel-1836664493.html

Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск

Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск - РИА Новости, 06.12.2022

Мирный житель погиб при обстреле Макеевки со стороны украинских войск

Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Макеевка в ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:18

2022-12-06T14:18

2022-12-06T14:30

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле населенного пункта Макеевка в ДНР, заявил штаб территориальной обороны республики."Вооруженные формирования Украины убили мирного жителя в Макеевке", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донбасс, вооруженные силы украины