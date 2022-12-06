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Украинские войска обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов ДНР - РИА Новости, 06.12.2022
Украинские войска обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов ДНР
Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив 16 снарядов, в том числе... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:24
2022-12-06T12:24
2022-12-06T12:24
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 дек – РИА Новости. Украинские войска примерно за полтора часа обстреляли пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, включая Донецк, выпустив 16 снарядов, в том числе "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:00 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 10.10 был обстрелян город Ясиноватая тремя снарядами калибра 122 миллиметра. Кроме того, в 11.10 украинские военные выпустили три снаряда того же калибра по поселку Минеральное, в 11.20 – еще четыре снаряда указанного калибра по поселку Зайцево и в 11.40 – три снаряда по селу Яковлевка, уточнило ведомство.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221206/donetsk-1836615876.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов ДНР
Представительство ДНР: украинские войска обстреляли из артиллерии пять населенных пунктов