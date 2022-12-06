https://ria.ru/20221206/obstrel-1836600298.html
В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела
В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.12.2022
В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела
Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:42
2022-12-06T11:42
2022-12-06T11:43
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Петровском районе обесточена 41 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения 3400 абонентов, в том числе две котельные", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Донецкая Народная Республика, Донецк
11:42 06.12.2022 (обновлено: 11:43 06.12.2022)
В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела
Кулемзин: в Петровском районе Донецка 3400 абонентов остались без света из-за обстрела