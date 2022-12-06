https://ria.ru/20221206/obstrel-1836600298.html

В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела

В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела - РИА Новости, 06.12.2022

В Донецке более трех тысяч абонентов остались без света из-за обстрела

Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:42

2022-12-06T11:42

2022-12-06T11:43

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Более 3 тысяч абонентов остались без света из-за обстрела Петровского района Донецка украинскими войсками, сообщил мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."В результате боевых действий в Петровском районе обесточена 41 трансформаторная подстанция. Без электроснабжения 3400 абонентов, в том числе две котельные", - написал он в своем Telegram-канале.Петровский район находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20221206/vsu-1836569054.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк

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в мире, жкх, алексей кулемзин (донецк), петровский район, донецкая народная республика, донецк