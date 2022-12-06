https://ria.ru/20221206/obstrel-1836576935.html

Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР из HIMARS - РИА Новости, 06.12.2022

Украинские войска обстреляли Старобельск в ЛНР из HIMARS

Украинские войска выпустили по Старобельску в ЛНР две ракеты из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:26

2022-12-06T10:26

2022-12-06T10:31

луганская народная республика

сцкк

происшествия

старобельск

сша

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 6 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Старобельску в ЛНР две ракеты из HIMARS, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 09.00 (совпадает с мск - ред.) по населенному пункту Старобельск с применением РСЗО HIMARS (две ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221206/poteri-1836575074.html

луганская народная республика

старобельск

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

луганская народная республика, сцкк, происшествия, старобельск, сша, bae systems, lockheed martin