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В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ
В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022
В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ
Химзавод "Стирол" в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:36
2022-12-06T08:36
2022-12-06T09:20
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
иван приходько
горловка
донецкая народная республика
донецк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Химзавод "Стирол" в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия "Стирол". Благо без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Стирол
08:36 06.12.2022 (обновлено: 09:20 06.12.2022)
В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ
Мэр Приходько: химзавод "Стирол" в Горловке в ДНР попал под обстрел украинских войск