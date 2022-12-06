https://ria.ru/20221206/obstrel-1836559572.html

В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ

В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ - РИА Новости, 06.12.2022

В ДНР химзавод "Стирол" попал под обстрел ВСУ

Химзавод "Стирол" в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:36

2022-12-06T08:36

2022-12-06T09:20

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

иван приходько

горловка

донецкая народная республика

донецк

стирол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836564466_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_34f4a452390093573624eb732f96bb6f.jpg

ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Химзавод "Стирол" в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько."Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских террористов зафиксировано попадание вражеского снаряда на территории госпредприятия "Стирол". Благо без пострадавших", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок городского типа Гольмовский находится в нескольких километрах к северу от Горловки.

https://ria.ru/20221206/zaes-1836559428.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жкх, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, донецк, стирол