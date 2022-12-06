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Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи

Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи - РИА Новости, 06.12.2022

Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи

Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T00:50

2022-12-06T00:50

2022-12-06T00:50

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и еще четыре были ранены при обстреле Донецка в понедельник со стороны украинских войск."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек (четыре погибли, семь ранены, в том числе подросток 2005 года рождения)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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донецкая народная республика

донецк

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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк