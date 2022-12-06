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Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи - РИА Новости, 06.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/obstrel-1836543667.html
Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи
Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи - РИА Новости, 06.12.2022
Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи
Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики, сообщило в понедельник... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T00:50
2022-12-06T00:50
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и еще четыре были ранены при обстреле Донецка в понедельник со стороны украинских войск."Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек (четыре погибли, семь ранены, в том числе подросток 2005 года рождения)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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донецкая народная республика, донецк, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, Украина, СЦКК
00:50 06.12.2022
 
Число раненых в ДНР после обстрела ВСУ в понедельник выросло до семи

Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Разбитое окно в кафе в Ворошиловском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 дек - РИА Новости. Семь человек, в том числе подросток, пострадали в ДНР в результате обстрелов украинскими войсками населенных пунктов республики, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщал, что четыре мирных жителя погибли и еще четыре были ранены при обстреле Донецка в понедельник со стороны украинских войск.
"Общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) за 5 декабря 2022 года составляет 11 человек (четыре погибли, семь ранены, в том числе подросток 2005 года рождения)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонецкУкраинаСЦКК
 
 
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