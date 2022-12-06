16:57 06.12.2022 (обновлено: 18:46 06.12.2022)
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны
Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании отрядов территориальной обороны
Отряды теробороны формируются в Белгородской области
РЯЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области о необходимости начать подготовку и формирование отрядов теробороны или самообороны. Такое решение мы приняли", — написал политик в своем Telegram-канале.
Батальоны формируют из тех, кто "по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома", отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Как заявлял тогда губернатор региона, этот режим позволяет консолидировать усилия местных властей, силовых структур и населения.
В частности, жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.