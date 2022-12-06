https://ria.ru/20221206/oborona-1836729257.html

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны - РИА Новости, 06.12.2022

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны

В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:57

2022-12-06T16:57

2022-12-06T18:46

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вячеслав гладков

ситуация в днр и лнр

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РЯЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Батальоны формируют из тех, кто "по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома", отметил Гладков.На всей территории Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Как заявлял тогда губернатор региона, этот режим позволяет консолидировать усилия местных властей, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

https://ria.ru/20221128/shebekino-1834648066.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр