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В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны - РИА Новости, 06.12.2022
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В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны - РИА Новости, 06.12.2022
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:57
2022-12-06T18:46
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вячеслав гладков
ситуация в днр и лнр
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РЯЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Батальоны формируют из тех, кто "по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома", отметил Гладков.На всей территории Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Как заявлял тогда губернатор региона, этот режим позволяет консолидировать усилия местных властей, силовых структур и населения. В частности, жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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безопасность, белгородская область, вячеслав гладков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:57 06.12.2022 (обновлено: 18:46 06.12.2022)
 
В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны

Белгородский губернатор Гладков сообщил о формировании отрядов территориальной обороны

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramОтряды теробороны формируются в Белгородской области
Отряды теробороны формируются в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Отряды теробороны формируются в Белгородской области
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РЯЗАНЬ, 6 дек — РИА Новости. В Белгородской области формируют отряды территориальной обороны, опытные инструкторы проводят тренировки и боевое сплачивание в приграничных районах, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Буквально с первых дней начала специальной военной операции обращалось большое количество жителей Белгородской области о необходимости начать подготовку и формирование отрядов теробороны или самообороны. Такое решение мы приняли", — написал политик в своем Telegram-канале.

Батальоны формируют из тех, кто "по состоянию здоровья или в рамках возраста не может быть призван, но имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома", отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области, которая регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины, с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Как заявлял тогда губернатор региона, этот режим позволяет консолидировать усилия местных властей, силовых структур и населения.
В частности, жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от посещения людных мест, а при нахождении на улице и в общественном транспорте иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьВячеслав ГладковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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