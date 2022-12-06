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В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома - РИА Новости, 06.12.2022
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В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома
В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома - РИА Новости, 06.12.2022
В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома
Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, официально признаны погибшими восемь человек,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:44
2022-12-06T13:46
происшествия
нижневартовск
взрыв газа в доме в нижневартовске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, официально признаны погибшими восемь человек, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко."Из-под завалов дома №6А на улице Мира извлекли еще двоих человек (всего за сегодня - семерых). На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", - написал Кощенко в своем Telegram-канале.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме, рухнули перекрытия второго и третьего этажей в одном из подъездов. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
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происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижневартовск, Взрыв газа в доме в Нижневартовске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:44 06.12.2022 (обновлено: 13:46 06.12.2022)
 
В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома

Мэр Нижневартовска Кощенко: еще два тела достали из-под завалов обрушившегося дома

© МЧС РФ / Перейти в медиабанкЧастично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, официально признаны погибшими восемь человек, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко.
"Из-под завалов дома №6А на улице Мира извлекли еще двоих человек (всего за сегодня - семерых). На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", - написал Кощенко в своем Telegram-канале.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме, рухнули перекрытия второго и третьего этажей в одном из подъездов. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
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© пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

Сотрудники спасательной службы МЧС России устраняют последствия обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

Глава МЧС РФ Александр Куренков на месте частичного обрушения жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

На месте взрыва бытового газа в многоэтажном доме в Нижневартовске
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в медиабанк

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Люди возлагают цветы к мемориалу Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
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© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска / Перейти в медиабанк

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

Цветы у мемориала Добрый Ангел мира в память о погибших при частичном обрушении жилого дома на улице Мира в Нижневартовске
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
2 из 8

По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
3 из 8

Пятерых из шести погибших пока не опознали.

© пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
4 из 8

Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
5 из 8

По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.

© Фото : пресс-служба администрации Нижневартовска
6 из 8

Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в медиабанк
7 из 8

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

© РИА Новости / пресс-служба правительства Нижневартовска
Перейти в медиабанк
8 из 8

В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

© РИА Новости / Пресс-служба правительства Нижневартовска
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ПроисшествияНижневартовскВзрыв газа в доме в НижневартовскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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