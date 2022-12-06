https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836648978.html

В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома

В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома - РИА Новости, 06.12.2022

В Нижневартовске достали еще два тела из-под завалов обрушившегося дома

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, официально признаны погибшими восемь человек,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T13:44

2022-12-06T13:44

2022-12-06T13:46

происшествия

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов частично обрушившегося после взрыва газа дома в Нижневартовске, официально признаны погибшими восемь человек, сообщил мэр города Дмитрий Кощенко."Из-под завалов дома №6А на улице Мира извлекли еще двоих человек (всего за сегодня - семерых). На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек", - написал Кощенко в своем Telegram-канале.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме, рухнули перекрытия второго и третьего этажей в одном из подъездов. Глава МЧС Александр Куренков отмечал, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)