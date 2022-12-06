После взрыва в Нижневартовске три человека числятся пропавшими без вести

СК: подтверждена гибель пяти человек при взрыве в Нижневартовске, трое пропали без вести
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.