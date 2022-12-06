https://ria.ru/20221206/nizhnevartovsk-1836591633.html

После взрыва в Нижневартовске три человека числятся пропавшими без вести

После взрыва в Нижневартовске три человека числятся пропавшими без вести - РИА Новости, 06.12.2022

После взрыва в Нижневартовске три человека числятся пропавшими без вести

Спасатели с утра вторника извлекли из-под завалов частично обрушившегося после хлопка газа дома в Нижневартовске тела четырех человек, таким образом, в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:12

2022-12-06T11:12

2022-12-06T11:27

происшествия

нижневартовск

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек – РИА Новости. Спасатели с утра вторника извлекли из-под завалов частично обрушившегося после хлопка газа дома в Нижневартовске тела четырех человек, таким образом, в настоящее время подтверждена гибель пяти человек в результате инцидента, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ."В первый день нашли женщину ее личность установили. Остальные семь человек считались пропавшими без вести – их никто не видел, предполагалось, что они могут быть под завалами и предполагалось, что они могли погибнуть. Сегодня ночью из этих семи нашли женщину, днем (во вторник – ред.) двух мужчин и ребенка. Три остаются пропавшими без вести", - сказал собеседник агентства.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.

нижневартовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске