Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Погибшая женщина, найденная во вторник под завалами дома в Нижневартовске, где случился взрыв бытового газа, является матерью трехлетнего сына, ее ребенок находится в списке пропавших наряду с еще тремя детьми, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.Сегодня утром под завалами нашли тело погибшего, сообщало РИА Новости ГУ МЧС по Югре.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.Во вторник региональный главк МЧС и источник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что были найдены тела еще двоих человек. Таким образом, число погибших возросло до восьми.
Частично обрушившийся жилой дом на улице Мира в Нижневартовске
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Погибшая женщина, найденная во вторник под завалами дома в Нижневартовске, где случился взрыв бытового газа, является матерью трехлетнего сына, ее ребенок находится в списке пропавших наряду с еще тремя детьми, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.
Сегодня утром под завалами нашли тело погибшего, сообщало РИА Новости ГУ МЧС по Югре.
"Установлено, что это Любовь Гриценко. Она единственная женщина была в списке пропавших. Ее сын и еще три ребенка числятся пропавшими", — сказал собеседник агентства.
Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.
Во вторник региональный главк МЧС и источник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что были найдены тела еще двоих человек. Таким образом, число погибших возросло до восьми.
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