https://ria.ru/20221206/nezhnevartovsk-1836580899.html

Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске

Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске - РИА Новости, 06.12.2022

Тело женщины нашли под завалами дома в Нижневартовске

Погибшая женщина, найденная во вторник под завалами дома в Нижневартовске, где случился взрыв бытового газа, является матерью трехлетнего сына, ее ребенок... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:39

2022-12-06T10:39

2022-12-06T15:22

происшествия

нижневартовск

взрыв газа в доме в нижневартовске

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Погибшая женщина, найденная во вторник под завалами дома в Нижневартовске, где случился взрыв бытового газа, является матерью трехлетнего сына, ее ребенок находится в списке пропавших наряду с еще тремя детьми, сообщили РИА Новости в региональном СУ СК России.Сегодня утром под завалами нашли тело погибшего, сообщало РИА Новости ГУ МЧС по Югре.Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона.Во вторник региональный главк МЧС и источник в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что были найдены тела еще двоих человек. Таким образом, число погибших возросло до восьми.

нижневартовск

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижневартовск, взрыв газа в доме в нижневартовске