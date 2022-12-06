https://ria.ru/20221206/neft-1836782732.html
Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть
Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть
Западные страны должны быть готовы к любым ответным мерам России после введения потолка цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:10
2022-12-06T19:10
2022-12-06T19:25
экономика
россия
сергей рябков
санкции в отношении россии
в мире
нефть
цены на нефть
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Западные страны должны быть готовы к любым ответным мерам России после введения потолка цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений" в ответ на вопрос, может ли Москва установить минимальную цену нефти в ответ на введенный западными странами потолок цен на нефть из России."Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают войну без правил, мы не должны себя чувствовать ограниченными в собственных средствах противодействия", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей рябков, санкции в отношении россии, в мире, нефть, цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Экономика, Россия, Сергей Рябков, Санкции в отношении России, В мире, Нефть, Цены на нефть, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
19:10 06.12.2022 (обновлено: 19:25 06.12.2022)
Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть
Рябков заявил, что Запад должен быть готов к любому ответу России на потолок цен на нефть