https://ria.ru/20221206/neft-1836782732.html

Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть

Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 06.12.2022

Рябков ответил на вопрос о контрмерах на потолок цен на российскую нефть

Западные страны должны быть готовы к любым ответным мерам России после введения потолка цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T19:10

2022-12-06T19:10

2022-12-06T19:25

экономика

россия

сергей рябков

санкции в отношении россии

в мире

нефть

цены на нефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Западные страны должны быть готовы к любым ответным мерам России после введения потолка цен на российскую нефть, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я не буду пересказывать, излагать содержательную сторону наших контрмер", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений" в ответ на вопрос, может ли Москва установить минимальную цену нефти в ответ на введенный западными странами потолок цен на нефть из России."Запад и те, кто пляшет под западную дудку, должны быть готовы ко всему. Если они начинают войну без правил, мы не должны себя чувствовать ограниченными в собственных средствах противодействия", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сергей рябков, санкции в отношении россии, в мире, нефть, цены на нефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)