https://ria.ru/20221206/neft-1836776610.html
Рябков рассказал, какие последствия ждут Запад после введения потолка цен
Рябков рассказал, какие последствия ждут Запад после введения потолка цен - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков рассказал, какие последствия ждут Запад после введения потолка цен
Результатом введения потолка цен для нефть России станет скачок цен на Западе, но наш бюджет будет при этом обеспечен, меры для снижения последствий... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:55
2022-12-06T18:55
2022-12-06T19:12
цены на нефть
россия
экономика
сергей рябков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Результатом введения потолка цен для нефть России станет скачок цен на Западе, но наш бюджет будет при этом обеспечен, меры для снижения последствий предпринимаются, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы несомненно найдем возможности для сбыта своей продукции. В очередной раз те, кто придумывает схемы, как ущемить российские интересы, окажется у разбитого корыта - результата не будет. Результатом может стать новый скачок цен на западных рынках, новые повышенные счета для западных потребителей, а кто-то, кто будет пользоваться преимуществами нормального взаимодействия с Россией, он на себе этого эффекта не почувствует", - сказал Рябков журналистам."Наши экономические возможности не сузятся, наши бюджетные поступления, я уверен, будут обеспечены", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221206/dogovorennost-1836782117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, экономика, сергей рябков, санкции в отношении россии
Цены на нефть, Россия, Экономика, Сергей Рябков, Санкции в отношении России
18:55 06.12.2022 (обновлено: 19:12 06.12.2022)
Рябков рассказал, какие последствия ждут Запад после введения потолка цен
Рябков: результатом потолка цен для российской нефти станет скачок цен на Западе
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Результатом введения потолка цен для нефть России станет скачок цен на Западе, но наш бюджет будет при этом обеспечен, меры для снижения последствий предпринимаются, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы несомненно найдем возможности для сбыта своей продукции. В очередной раз те, кто придумывает схемы, как ущемить российские интересы, окажется у разбитого корыта - результата не будет. Результатом может стать новый скачок цен на западных рынках, новые повышенные счета для западных потребителей, а кто-то, кто будет пользоваться преимуществами нормального взаимодействия с Россией, он на себе этого эффекта не почувствует", - сказал Рябков журналистам.
"Наши экономические возможности не сузятся, наши бюджетные поступления, я уверен, будут обеспечены", - подчеркнул он.