https://ria.ru/20221206/neft-1836776441.html

СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью

СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 06.12.2022

СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью

Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:55

2022-12-06T18:55

2022-12-06T18:55

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Как заявили источники агентства в окрестностях поселения Аль-Ярубия, во вторник утром колонна, состоящая из 66 цистерн с нефтью, выехала из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, сирия, ирак, вооруженные силы сша, сша, нефть