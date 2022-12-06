https://ria.ru/20221206/neft-1836776441.html
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:55
2022-12-06T18:55
2022-12-06T18:55
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Как заявили источники агентства в окрестностях поселения Аль-Ярубия, во вторник утром колонна, состоящая из 66 цистерн с нефтью, выехала из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, ирак, вооруженные силы сша, сша, нефть
В мире, Сирия, Ирак, Вооруженные силы США, США, Нефть
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью
SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 60 автоцистерн с нефтью