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СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 06.12.2022
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СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:55
2022-12-06T18:55
в мире
сирия
ирак
вооруженные силы сша
сша
нефть
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.Как заявили источники агентства в окрестностях поселения Аль-Ярубия, во вторник утром колонна, состоящая из 66 цистерн с нефтью, выехала из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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в мире, сирия, ирак, вооруженные силы сша, сша, нефть
В мире, Сирия, Ирак, Вооруженные силы США, США, Нефть
18:55 06.12.2022
 
СМИ: американские военные вывезли из Сирии более 60 автоцистерн с нефтью

SANA: американские военные вывезли из Сирии в Ирак более 60 автоцистерн с нефтью

© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак 66 автоцистерн с сирийской нефтью, передает сирийское госагентство САНА со ссылкой на источники.
Как заявили источники агентства в окрестностях поселения Аль-Ярубия, во вторник утром колонна, состоящая из 66 цистерн с нефтью, выехала из Сирии в Ирак через нелегальный пограничный переход "Махмудия".
Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов, Дамаск добивается этой компенсации.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
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В миреСирияИракВооруженные силы СШАСШАНефть
 
 
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