https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html

Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ

Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ

Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:46

2022-12-06T18:46

2022-12-06T21:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

g7

евросоюз

санкции в отношении россии

санкции

нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836751443_0:243:2782:1808_1920x0_80_0_0_33fbefeb11efdae84bcb5ebfdb064923.jpg

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", — говорится в публикации.Отмечается, что оба варианта в случае их принятия будут подвергаться регулярному пересмотру.По словам одного из собеседников издания, Россия стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе. Таким образом, Москва стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть. При этом понимания относительно точного уровня цен пока нет. Источники агентства также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

https://ria.ru/20221206/neft-1836712090.html

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

россия

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, цены на нефть, австралия