18:46 06.12.2022 (обновлено: 21:11 06.12.2022)
Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ
Bloomberg: Россия рассматривает возможность установить фиксированную цену на свою нефть
Нефтяная качалка. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", — говорится в публикации.
Отмечается, что оба варианта в случае их принятия будут подвергаться регулярному пересмотру.
По словам одного из собеседников издания, Россия стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе. Таким образом, Москва стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть. При этом понимания относительно точного уровня цен пока нет.
Источники агентства также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.