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Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221206/neft-1836772505.html
Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ
Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ
Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:46
2022-12-06T21:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
g7
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
нефть
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники."Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", — говорится в публикации.Отмечается, что оба варианта в случае их принятия будут подвергаться регулярному пересмотру.По словам одного из собеседников издания, Россия стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе. Таким образом, Москва стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть. При этом понимания относительно точного уровня цен пока нет. Источники агентства также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
https://ria.ru/20221206/neft-1836712090.html
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экономика, россия, g7, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, нефть, цены на нефть, австралия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, G7, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, Цены на нефть, Австралия
18:46 06.12.2022 (обновлено: 21:11 06.12.2022)
 
Россия рассматривает введение фиксированной цены на свою нефть, пишут СМИ

Bloomberg: Россия рассматривает возможность установить фиксированную цену на свою нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Москва рассматривает возможность установления фиксированной цены на нефть в качестве ответа на введенный странами G7 потолок цен на российское сырье, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Москва рассматривает вариант введения фиксированной стоимости на баррели из страны либо введения максимального уровня дисконта к международным маркам, с которым они могут быть проданы", — говорится в публикации.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
16:08Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок
Отмечается, что оба варианта в случае их принятия будут подвергаться регулярному пересмотру.
По словам одного из собеседников издания, Россия стремится предложить покупателям прозрачный ценовой механизм, основанный на рыночном подходе. Таким образом, Москва стремится избежать влияния ограничений на страны, которые покупают российскую нефть. При этом понимания относительно точного уровня цен пока нет.
Источники агентства также сообщили о подготовке президентского указа, согласно которому российским компаниям и любым трейдерам, покупающим российскую нефть, будет запрещено продавать ее в страны, которые участвуют в соглашении о потолке цен.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 08:00
Нефтяное эмбарго и ценовой потолок: что это значит для России и Европы
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Россия покрывала около 20 процентов потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
Потолок цен на российскую нефть
Вчера, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияG7ЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииНефтьЦены на нефтьАвстралия
 
 
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