16:08 06.12.2022 (обновлено: 16:09 06.12.2022)
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок
Ekorea: потолок цены на российскую нефть может вызвать резкий рост нефтяных котировок
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, сообщает южнокорейское издание Ekorea со ссылкой на местные экономические исследовательские центры.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
"Если указ президента РФ (о запрете поставок присоединившимся к ограничениям странам – ред.) будет издан, то ЕС и страны G7 не смогут покупать российскую нефть, что с большой вероятностью вызовет резкий рост цен на нефть", - считает исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хён. Он отметил, что теневые поставки оказали бы небольшое влияние, так как Европа и G7 оказались бы отрезаны от цепочки поставок российской нефти.
"Европа сильно зависит от российской нефти. Но чтобы ограничения имели смысл, для оказания влияния на ее цену необходимо обладать монополией (на покупку товара – ред.). В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно. Краткосрочный шоковый эффект есть. В действительности цена на нефть немного выросла. Но чтобы был эффект в структурном плане, необходимо, чтобы к ограничению присоединялось все больше стран", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.