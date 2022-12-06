https://ria.ru/20221206/neft-1836712090.html

СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок

СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок - РИА Новости, 06.12.2022

СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок

Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:08

2022-12-06T16:08

2022-12-06T16:09

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СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, сообщает южнокорейское издание Ekorea со ссылкой на местные экономические исследовательские центры.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях."Если указ президента РФ (о запрете поставок присоединившимся к ограничениям странам – ред.) будет издан, то ЕС и страны G7 не смогут покупать российскую нефть, что с большой вероятностью вызовет резкий рост цен на нефть", - считает исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хён. Он отметил, что теневые поставки оказали бы небольшое влияние, так как Европа и G7 оказались бы отрезаны от цепочки поставок российской нефти."Европа сильно зависит от российской нефти. Но чтобы ограничения имели смысл, для оказания влияния на ее цену необходимо обладать монополией (на покупку товара – ред.). В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно. Краткосрочный шоковый эффект есть. В действительности цена на нефть немного выросла. Но чтобы был эффект в структурном плане, необходимо, чтобы к ограничению присоединялось все больше стран", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.

https://ria.ru/20221206/neft-1836634389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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