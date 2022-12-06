Рейтинг@Mail.ru
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221206/neft-1836712090.html
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок - РИА Новости, 06.12.2022
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок
Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:08
2022-12-06T16:09
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены
экономика
россия
евросоюз
в мире
нефть
цены на нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:187:2964:1854_1920x0_80_0_0_636c11afffe70928450f55d38aac21e4.jpg
СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, сообщает южнокорейское издание Ekorea со ссылкой на местные экономические исследовательские центры.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях."Если указ президента РФ (о запрете поставок присоединившимся к ограничениям странам – ред.) будет издан, то ЕС и страны G7 не смогут покупать российскую нефть, что с большой вероятностью вызовет резкий рост цен на нефть", - считает исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хён. Он отметил, что теневые поставки оказали бы небольшое влияние, так как Европа и G7 оказались бы отрезаны от цепочки поставок российской нефти."Европа сильно зависит от российской нефти. Но чтобы ограничения имели смысл, для оказания влияния на ее цену необходимо обладать монополией (на покупку товара – ред.). В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно. Краткосрочный шоковый эффект есть. В действительности цена на нефть немного выросла. Но чтобы был эффект в структурном плане, необходимо, чтобы к ограничению присоединялось все больше стран", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.
https://ria.ru/20221206/neft-1836634389.html
https://ria.ru/20221206/toplivo-1836696188.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e74e87de5fa86462a57a514736f7f368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены, экономика, россия, евросоюз, в мире, нефть, цены на нефть, g7, европа, санкции в отношении россии, санкции
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Цены, Экономика, Россия, Евросоюз, В мире, Нефть, Цены на нефть, G7, Европа, Санкции в отношении России, Санкции
16:08 06.12.2022 (обновлено: 16:09 06.12.2022)
 
СМИ: потолок цены на российскую нефть может вызвать рост нефтяных котировок

Ekorea: потолок цены на российскую нефть может вызвать резкий рост нефтяных котировок

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 6 дек - РИА Новости. Ограничение цены на российскую нефть с большой вероятностью вызовет лишь резкий рост нефтяных котировок, а эффективность самих мер на данный момент сомнительна, сообщает южнокорейское издание Ekorea со ссылкой на местные экономические исследовательские центры.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
13:06
Российским компаниям запретят торговать нефтью с ценовым потолком
"Если указ президента РФ (о запрете поставок присоединившимся к ограничениям странам – ред.) будет издан, то ЕС и страны G7 не смогут покупать российскую нефть, что с большой вероятностью вызовет резкий рост цен на нефть", - считает исследователь компании Daishin Securities Ким Со Хён. Он отметил, что теневые поставки оказали бы небольшое влияние, так как Европа и G7 оказались бы отрезаны от цепочки поставок российской нефти.
"Европа сильно зависит от российской нефти. Но чтобы ограничения имели смысл, для оказания влияния на ее цену необходимо обладать монополией (на покупку товара – ред.). В действительности же такие важные покупатели, как Китай и Индия, не присоединились пока к ограничительным мерам, поэтому предсказать их эффективность сложно. Краткосрочный шоковый эффект есть. В действительности цена на нефть немного выросла. Но чтобы был эффект в структурном плане, необходимо, чтобы к ограничению присоединялось все больше стран", - пояснили изданию в Корейском институте международной экономической политики.
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL на объекте нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
15:31
Венгерская MOL заявила о критической ситуации с поставками топлива в страну
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦеныЭкономикаРоссияЕвросоюзВ миреНефтьЦены на нефтьG7ЕвропаСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала