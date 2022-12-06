https://ria.ru/20221206/neft-1836614904.html

Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак

Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022

Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак

Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:20

2022-12-06T12:20

2022-12-06T13:45

экономика

александр новак

россия

нефть

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет своих покупателей. Будут меняться логистические цепочки, но в этом нет никакой трагедии.В то же время Новак не исключил, что при необходимости в условиях волатильности производители нефти будут снижать добычу, но в небольших объемах.В целом использование Западом нерыночных методов приведет к мировому снижению инвестиций и дефициту энергоресурсов, заключил Новак.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Россия покрывала около 20% потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html

https://ria.ru/20221206/vizit-1836522241.html

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экономика, александр новак, россия, нефть, санкции в отношении россии