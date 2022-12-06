12:20 06.12.2022 (обновлено: 13:45 06.12.2022)
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
Новак заявил, что из-за санкций Россия использует новые инструменты при торговле нефтью
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти", — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет своих покупателей. Будут меняться логистические цепочки, но в этом нет никакой трагедии.
В то же время Новак не исключил, что при необходимости в условиях волатильности производители нефти будут снижать добычу, но в небольших объемах.
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В целом использование Западом нерыночных методов приведет к мировому снижению инвестиций и дефициту энергоресурсов, заключил Новак.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.