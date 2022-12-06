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Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022
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Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак
Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:20
2022-12-06T13:45
экономика
александр новак
россия
нефть
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак.Он подчеркнул, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет своих покупателей. Будут меняться логистические цепочки, но в этом нет никакой трагедии.В то же время Новак не исключил, что при необходимости в условиях волатильности производители нефти будут снижать добычу, но в небольших объемах.В целом использование Западом нерыночных методов приведет к мировому снижению инвестиций и дефициту энергоресурсов, заключил Новак.Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.Россия покрывала около 20% потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
https://ria.ru/20221202/evropa-1835712653.html
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экономика, александр новак, россия, нефть, санкции в отношении россии
Экономика, Александр Новак, Россия, Нефть, Санкции в отношении России
12:20 06.12.2022 (обновлено: 13:45 06.12.2022)
 
Россия будет продавать нефть с помощью новых инструментов, заявил Новак

Новак заявил, что из-за санкций Россия использует новые инструменты при торговле нефтью

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Александр Новак
Заместитель председателя правительства России Александр Новак - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства России Александр Новак. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Россия после введения нефтяных санкций будет использовать новые схемы страхования поставок, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Настают более сложные условия. Тем не менее мы продолжаем продавать нефть и будем продавать. Тут, конечно, использованы новые инструменты, новые механизмы страхования, взаимодействия между компаниями, перевозки. Меняются и крупные игроки на рынке, такие как трейдеры. Крупные трейдеры, как известно, ушли, сегодня работает больше трейдеров, чем раньше, в том числе и по реализации российской нефти", — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что российская нефть востребована на мировых рынках и найдет своих покупателей. Будут меняться логистические цепочки, но в этом нет никакой трагедии.
В то же время Новак не исключил, что при необходимости в условиях волатильности производители нефти будут снижать добычу, но в небольших объемах.
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В целом использование Западом нерыночных методов приведет к мировому снижению инвестиций и дефициту энергоресурсов, заключил Новак.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Россия покрывала около 20% потребности Европы в нефти. В ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.
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