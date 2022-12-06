Рейтинг@Mail.ru
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221206/neft-1836607320.html
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак
Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:03
2022-12-06T12:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
санкции в отношении россии
санкции
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_0:408:2916:2048_1920x0_80_0_0_824a5624676afa2bea3afb4274dd90cc.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен", - сказал Новак журналистам.
https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568363_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_5929c217a3e512eb8475e000fbfd828c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, россия, санкции в отношении россии, санкции, нефть, в мире
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Санкции в отношении России, Санкции, Нефть, В мире
12:03 06.12.2022 (обновлено: 12:24 06.12.2022)
 
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак

Вице-премьер Новак: потолок стоимости российской нефти повлечет за собой рост мировых цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен", - сказал Новак журналистам.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:21
Эксперт рассказал, почему Китай не поддержит введение потолка цен на нефть
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияСанкции в отношении РоссииСанкцииНефтьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала