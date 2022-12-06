https://ria.ru/20221206/neft-1836607320.html

Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак

Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак - РИА Новости, 06.12.2022

Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак

Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен,... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:03

2022-12-06T12:03

2022-12-06T12:24

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен", - сказал Новак журналистам.

https://ria.ru/20221206/neft-1836566609.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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