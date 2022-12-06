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Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак
Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен,... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:03
2022-12-06T12:03
2022-12-06T12:24
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
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нефть
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен", - сказал Новак журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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12:03 06.12.2022 (обновлено: 12:24 06.12.2022)
Потолок стоимости российской нефти повлечет рост мировых цен, уверен Новак
Вице-премьер Новак: потолок стоимости российской нефти повлечет за собой рост мировых цен