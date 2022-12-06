https://ria.ru/20221206/neft-1836602788.html

Российская нефть останется востребованной, заявил Новак

Российская нефть останется востребованной, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022

Российская нефть останется востребованной, заявил Новак

Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:52

2022-12-06T11:52

2022-12-06T12:11

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Российская нефть востребована на мировых рынках, нефть найдет своих покупателей. Россия является крупнейшим в мире поставщиком нефти на мировые энергетические рынки... Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, санкции в отношении россии