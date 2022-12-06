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Российская нефть останется востребованной, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022
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Российская нефть останется востребованной, заявил Новак
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак
Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:52
2022-12-06T12:11
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Российская нефть востребована на мировых рынках, нефть найдет своих покупателей. Россия является крупнейшим в мире поставщиком нефти на мировые энергетические рынки... Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии", - сказал он журналистам.
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Санкции в отношении России
11:52 06.12.2022 (обновлено: 12:11 06.12.2022)
 
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак

Новак заявил, что российская нефть останется востребованной, несмотря на смену логистики

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Российская нефть востребована на мировых рынках, нефть найдет своих покупателей. Россия является крупнейшим в мире поставщиком нефти на мировые энергетические рынки... Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии", - сказал он журналистам.
Нефтяные качалки в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияАлександр НовакСанкции в отношении России
 
 
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