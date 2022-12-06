https://ria.ru/20221206/neft-1836602788.html
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак - РИА Новости, 06.12.2022
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак
Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:52
2022-12-06T11:52
2022-12-06T12:11
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_0:250:2744:1794_1920x0_80_0_0_7a99f838d42b260bb20a4902071ce45c.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Российская нефть была и будет востребована, логистические цепочки будут меняться, но в этом никакой трагедии, заявил вице-премьер РФ Александр Новак."Российская нефть востребована на мировых рынках, нефть найдет своих покупателей. Россия является крупнейшим в мире поставщиком нефти на мировые энергетические рынки... Российская нефть всегда была востребована и будет востребована. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20221205/embargo-1835993283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568229_526:214:2632:1794_1920x0_80_0_0_fc5c4a18ccd192d3f8a5410abe236441.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, санкции в отношении россии
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Санкции в отношении России
11:52 06.12.2022 (обновлено: 12:11 06.12.2022)
Российская нефть останется востребованной, заявил Новак
Новак заявил, что российская нефть останется востребованной, несмотря на смену логистики