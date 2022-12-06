Эксперт рассказал, почему Китай не поддержит введение потолка цен на нефть
Эксперт Дин Ифань: потолок цен на нефть усугубит энергокризис, Китай не поддержит это
Нефтяные качалки. Архивное фото
ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Установление "предельной цены" на российскую нефть противоречит рыночным принципам и лишь усугубит текущий энергетический кризис, Китай не поддержит подобные антирыночные действия, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань.
Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.
Он подчеркнул, что "энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией основывается на долгосрочных контрактах, и цены также определяется в соответствии с долгосрочными контрактами, и на них не влияют краткосрочные колебания рынка".
По его словам, "G7 заняла недальновидную позицию "геополитической" игры, которая вредна для среднесрочного и долгосрочного развития мирового рынка и в конечном итоге будет губительна и для "Большой семерки".
"Для поддержания стабильности мирового энергетического рынка, G7 следует обсудить механизм стабилизации цен на энергоносители с развивающимися экономиками в рамках "Большой двадцатки" и добиться (создания-ред.) механизма сотрудничества для долгосрочного стабильного энергоснабжения, а не отказываться от соглашений или идти вразрез с рыночным поведением из-за геополитических трений", - указал он.
Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.
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