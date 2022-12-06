Рейтинг@Mail.ru
Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836818087.html
Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского
Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022
Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского
Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, используемой для поддержки вооруженных формирований с тем, чтобы ослабить военный потенциал режима РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T22:44
2022-12-06T22:44
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
василий небензя
алексей данилов
россия
украина
киев
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 6 дек – РИА Новости. Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, используемой для поддержки вооруженных формирований с тем, чтобы ослабить военный потенциал режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Однако, по его словам, у Киева есть свой ответ на вопрос о том, зачем требуется столько оружия."Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна". Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, "недостойно украинского народа", - отметил постпред."Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского", - заключил Небензя.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836786545.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир зеленский, василий небензя, алексей данилов, россия, украина, киев, оон
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Алексей Данилов, Россия, Украина, Киев, ООН
22:44 06.12.2022
 
Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского

Постпред при ООН Небензя: Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 6 дек – РИА Новости. Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, используемой для поддержки вооруженных формирований с тем, чтобы ослабить военный потенциал режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
"Западные страны обещают продолжать поставки оружия Украине столько, "сколько потребуется", апеллируя к тому, что это, мол, делается ради мира. Евросоюз, например, даже финансирует эти поставки через Европейский фонд мира, видимо, чтобы сбить с толку собственных налогоплательщиков", - сказал Небензя.
Однако, по его словам, у Киева есть свой ответ на вопрос о том, зачем требуется столько оружия.
"Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна". Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, "недостойно украинского народа", - отметил постпред.
"Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского", - заключил Небензя.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Небензя покинул зал СБ ООН, чтобы не выслушивать желчное красноречие Кислицы - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
Вчера, 19:28Специальная военная операция на Украине
Небензя покинул зал СБ ООН, не желая выслушивать постпреда Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВасилий НебензяАлексей ДаниловРоссияУкраинаКиевООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала