https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836818087.html

Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского

Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского - РИА Новости, 06.12.2022

Небензя: Россия продолжит ослаблять военный потенциал режима Зеленского

Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, используемой для поддержки вооруженных формирований с тем, чтобы ослабить военный потенциал режима РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T22:44

2022-12-06T22:44

2022-12-06T22:44

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

василий небензя

алексей данилов

россия

украина

киев

оон

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ООН, 6 дек – РИА Новости. Россия продолжит наносить удары по украинской инфраструктуре, используемой для поддержки вооруженных формирований с тем, чтобы ослабить военный потенциал режима Владимира Зеленского, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.Однако, по его словам, у Киева есть свой ответ на вопрос о том, зачем требуется столько оружия."Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских "просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна". Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, "недостойно украинского народа", - отметил постпред."Я думаю, будет излишним пояснять, что мы не можем не реагировать на такую ненавистническую риторику Киева и будем противостоять его враждебным действиям, в том числе осуществляя удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Иными словами, будем ослаблять военный потенциал режима Зеленского", - заключил Небензя.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836786545.html

россия

украина

киев

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир зеленский, василий небензя, алексей данилов, россия, украина, киев, оон