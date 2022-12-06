https://ria.ru/20221206/nds-1836711204.html

Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года

Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года - РИА Новости, 06.12.2022

Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года

Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:05

2022-12-06T16:05

2022-12-06T16:05

экономика

антон силуанов

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров.Принятие такого закона позволит сдержать резкое увеличение тарифа на пригородные перевозки и будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта, пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов.Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает применение нулевой ставки НДС для этого вида перевозок до конца 2029 года. Законопроект, внесенный правительством России, продлевает ее действие еще на пять лет.Исходя из финансово-экономического обоснования законопроекта, в результате федеральный бюджет за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года недополучит 142,4 миллиарда рублей.Ранее, до 2015 года, такие услуги были освобождены от НДС, а затем на 2015-2029 годы ставку налога обнулили. Применение нулевой ставки позволяет принимать к вычету "входной" НДС и не включать его в себестоимость оказываемых услуг. Это дает возможность значительно сокращать расходы на организацию пригородных перевозок и, как следствие, бюджетные субсидии субъектов РФ на компенсацию межтарифной разницы.

https://ria.ru/20221206/proezd-1836669339.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, антон силуанов, россия, госдума рф