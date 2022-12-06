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Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года - РИА Новости, 06.12.2022
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Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года
Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года - РИА Новости, 06.12.2022
Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:05
2022-12-06T16:05
экономика
антон силуанов
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров.Принятие такого закона позволит сдержать резкое увеличение тарифа на пригородные перевозки и будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта, пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов.Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает применение нулевой ставки НДС для этого вида перевозок до конца 2029 года. Законопроект, внесенный правительством России, продлевает ее действие еще на пять лет.Исходя из финансово-экономического обоснования законопроекта, в результате федеральный бюджет за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года недополучит 142,4 миллиарда рублей.Ранее, до 2015 года, такие услуги были освобождены от НДС, а затем на 2015-2029 годы ставку налога обнулили. Применение нулевой ставки позволяет принимать к вычету "входной" НДС и не включать его в себестоимость оказываемых услуг. Это дает возможность значительно сокращать расходы на организацию пригородных перевозок и, как следствие, бюджетные субсидии субъектов РФ на компенсацию межтарифной разницы.
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экономика, антон силуанов, россия, госдума рф
Экономика, Антон Силуанов, Россия, Госдума РФ
16:05 06.12.2022
 
Госдума в I чтении сохранила нулевой НДС для электричек до конца 2034 года

ГД приняла в I чтении проект о сохранении нулевой НДС до конца 2034 года для электричек

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкПригородная электричка
Пригородная электричка - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
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Пригородная электричка. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сохранении до конца 2034 года нулевой ставки НДС для пригородных железнодорожных перевозок пассажиров.
Принятие такого закона позволит сдержать резкое увеличение тарифа на пригородные перевозки и будет способствовать устойчивому развитию этого сегмента железнодорожного транспорта, пояснял министр финансов РФ Антон Силуанов.
Действующая редакция Налогового кодекса предусматривает применение нулевой ставки НДС для этого вида перевозок до конца 2029 года. Законопроект, внесенный правительством России, продлевает ее действие еще на пять лет.
Исходя из финансово-экономического обоснования законопроекта, в результате федеральный бюджет за период с 1 января 2030 года по 31 декабря 2034 года недополучит 142,4 миллиарда рублей.
Ранее, до 2015 года, такие услуги были освобождены от НДС, а затем на 2015-2029 годы ставку налога обнулили. Применение нулевой ставки позволяет принимать к вычету "входной" НДС и не включать его в себестоимость оказываемых услуг. Это дает возможность значительно сокращать расходы на организацию пригородных перевозок и, как следствие, бюджетные субсидии субъектов РФ на компенсацию межтарифной разницы.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
14:36
Госдума во II чтении приняла проект о компенсации проезда вахтовикам
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияГосдума РФ
 
 
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