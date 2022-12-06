https://ria.ru/20221206/naznachenie-1836662463.html

Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты

Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 06.12.2022

Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты

В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:14

2022-12-06T14:14

2022-12-06T14:25

политика

совет федерации рф

счетная палата рф

анатолий артамонов

алексей кудрин

россия

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg

МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.Пост руководителя контрольного ведомства стал вакантным после досрочной отставки Алексея Кудрина.По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы Совету Федерации, однако законодательно это не было урегулировано. Сенаторы внесли поправки в свой регламент, в соответствии с которыми на переходный период в Совете Федерации ждут от главы государства кадровых предложений.Отвечая на вопрос, не поступило ли в Совет Федерации представление по какой-либо кандидатуре для назначения на пост главы Счетной палаты, Артамонов ответил: "Нет еще".

https://ria.ru/20221205/zakonoproekt-1836520939.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, совет федерации рф, счетная палата рф, анатолий артамонов, алексей кудрин, россия, госдума рф