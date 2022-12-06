https://ria.ru/20221206/naznachenie-1836662463.html
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 06.12.2022
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты
В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:14
2022-12-06T14:14
2022-12-06T14:25
политика
совет федерации рф
счетная палата рф
анатолий артамонов
алексей кудрин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.Пост руководителя контрольного ведомства стал вакантным после досрочной отставки Алексея Кудрина.По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы Совету Федерации, однако законодательно это не было урегулировано. Сенаторы внесли поправки в свой регламент, в соответствии с которыми на переходный период в Совете Федерации ждут от главы государства кадровых предложений.Отвечая на вопрос, не поступило ли в Совет Федерации представление по какой-либо кандидатуре для назначения на пост главы Счетной палаты, Артамонов ответил: "Нет еще".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, совет федерации рф, счетная палата рф, анатолий артамонов, алексей кудрин, россия, госдума рф
Политика, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ, Анатолий Артамонов, Алексей Кудрин, Россия, Госдума РФ
14:14 06.12.2022 (обновлено: 14:25 06.12.2022)
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты
В СФ не поступало представления президента о назначении на пост главы Счетной палаты