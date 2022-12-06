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Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 06.12.2022
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Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты - РИА Новости, 06.12.2022
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты
В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:14
2022-12-06T14:25
политика
совет федерации рф
счетная палата рф
анатолий артамонов
алексей кудрин
россия
госдума рф
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.Пост руководителя контрольного ведомства стал вакантным после досрочной отставки Алексея Кудрина.По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы Совету Федерации, однако законодательно это не было урегулировано. Сенаторы внесли поправки в свой регламент, в соответствии с которыми на переходный период в Совете Федерации ждут от главы государства кадровых предложений.Отвечая на вопрос, не поступило ли в Совет Федерации представление по какой-либо кандидатуре для назначения на пост главы Счетной палаты, Артамонов ответил: "Нет еще".
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политика, совет федерации рф, счетная палата рф, анатолий артамонов, алексей кудрин, россия, госдума рф
Политика, Совет Федерации РФ, Счетная палата РФ, Анатолий Артамонов, Алексей Кудрин, Россия, Госдума РФ
14:14 06.12.2022 (обновлено: 14:25 06.12.2022)
 
Совфед не получал представления о назначении на пост главы Счетной палаты

В СФ не поступало представления президента о назначении на пост главы Счетной палаты

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПленарное заседание Совета Федерации РФ
Пленарное заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Пленарное заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. В Совфед не поступало представление президента РФ для назначения на пост главы Счетной палаты, сообщил РИА Новости во вторник председатель бюджетного комитета верхней палаты парламента Анатолий Артамонов.
Пост руководителя контрольного ведомства стал вакантным после досрочной отставки Алексея Кудрина.
По Конституции полномочия по назначению председателя Счетной палаты перешли от Госдумы Совету Федерации, однако законодательно это не было урегулировано. Сенаторы внесли поправки в свой регламент, в соответствии с которыми на переходный период в Совете Федерации ждут от главы государства кадровых предложений.
Отвечая на вопрос, не поступило ли в Совет Федерации представление по какой-либо кандидатуре для назначения на пост главы Счетной палаты, Артамонов ответил: "Нет еще".
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 20:34
Источник: Госдума рассмотрит законопроект о Счетной палате 8 декабря
 
ПолитикаСовет Федерации РФСчетная палата РФАнатолий АртамоновАлексей КудринРоссияГосдума РФ
 
 
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