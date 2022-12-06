https://ria.ru/20221206/nato-1836580997.html

Украина рассчитывает получить танки и самолеты от НАТО, заявил Резников

Украина рассчитывает получить танки и самолеты от НАТО, заявил Резников - РИА Новости, 06.12.2022

Украина рассчитывает получить танки и самолеты от НАТО, заявил Резников

Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит танки и боевые самолеты стандартов НАТО. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:39

2022-12-06T10:39

2022-12-06T10:39

специальная военная операция на украине

алексей резников

украина

нато

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников рассчитывает, что Киев получит танки и боевые самолеты стандартов НАТО."Я остаюсь оптимистом и верю, что на поле боя появятся танки стандартов НАТО, не только Leopard, также как сегодня у нас с вами в артиллерии более восьми систем 155 калибра разных стран. Будут, я уверен, у нас танки и боевые самолеты", - сказал Резников в эфире всеукраинского телемарафона.Ранее посол Польши при НАТО Томаш Шатковский заявлял, что склады военной техники стран НАТО пустеют из-за помощи Украине.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836575631.html

https://ria.ru/20221206/politika-1836476322.html

украина

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алексей резников, украина, нато