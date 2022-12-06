https://ria.ru/20221206/myuzikl-1836678712.html

Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"

Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты" - РИА Новости, 06.12.2022

Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"

Звезды отечественного кино сыграют в мюзикле по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". О касте рассказал режиссер Алексей Нужный. Презентация ленты прошла... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:20

2022-12-06T15:20

2022-12-06T15:20

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Звезды отечественного кино сыграют в мюзикле по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". О касте рассказал режиссер Алексей Нужный. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас ведется кастинг на роль Принцессы. Для создания образов планируется использование пластического грима и аниматроники.Нужный уточнил, что в сценарий вписано девять песен Геннадия Гладкова. "Артисты будут петь сами, играть на живых инструментах. Все будет по-настоящему", — утверждает постановщик.Фильм расскажет о Трубадуре и Принцессе, которые в компании друзей-животных отправились на музыкальный фестиваль.Ранее Нужный работал над фильмами "Елки Новые", "Громкая связь", "Обратная связь". Картину представила студия ТРИТЭ Никиты Михалкова.

https://ria.ru/20221205/manyunya-1836352194.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий дюжев, константин хабенский, кино и сериалы, знаменитости, звезды