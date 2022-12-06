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Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты" - РИА Новости, 06.12.2022
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Культура
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Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"
Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты" - РИА Новости, 06.12.2022
Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"
Звезды отечественного кино сыграют в мюзикле по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". О касте рассказал режиссер Алексей Нужный. Презентация ленты прошла... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:20
2022-12-06T15:20
культура
новости культуры
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константин хабенский
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Звезды отечественного кино сыграют в мюзикле по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". О касте рассказал режиссер Алексей Нужный. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". Сейчас ведется кастинг на роль Принцессы. Для создания образов планируется использование пластического грима и аниматроники.Нужный уточнил, что в сценарий вписано девять песен Геннадия Гладкова. "Артисты будут петь сами, играть на живых инструментах. Все будет по-настоящему", — утверждает постановщик.Фильм расскажет о Трубадуре и Принцессе, которые в компании друзей-животных отправились на музыкальный фестиваль.Ранее Нужный работал над фильмами "Елки Новые", "Громкая связь", "Обратная связь". Картину представила студия ТРИТЭ Никиты Михалкова.
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новости культуры, дмитрий дюжев, константин хабенский, кино и сериалы, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Дмитрий Дюжев, Константин Хабенский, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды
15:20 06.12.2022
 
Дюжев сыграет осла в мюзикле "Бременские музыканты"

Жизневский сыграет Трубадура, а Дюжев — осла в мюзикле "Бременские музыканты"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Звезды отечественного кино сыграют в мюзикле по мотивам мультфильма "Бременские музыканты". О касте рассказал режиссер Алексей Нужный. Презентация ленты прошла на питчинге национальных фильмов, создание которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
"Трубадура сыграет Тихон Жизневский, в роли Петуха, на мой взгляд, блестяще встает Юра Борисов, Ира Горбачева сыграет кошку, Роман Курцын — пса, Осла попробует сыграть Дмитрий Дюжев. Капризный король — это Сергей Бурунов, а Мария Аронова — Королева разбойников. Охотиться за героями будет Константин Хабенский", — говорит Нужный.
Сейчас ведется кастинг на роль Принцессы. Для создания образов планируется использование пластического грима и аниматроники.
Нужный уточнил, что в сценарий вписано девять песен Геннадия Гладкова. "Артисты будут петь сами, играть на живых инструментах. Все будет по-настоящему", — утверждает постановщик.
Фильм расскажет о Трубадуре и Принцессе, которые в компании друзей-животных отправились на музыкальный фестиваль.
Ранее Нужный работал над фильмами "Елки Новые", "Громкая связь", "Обратная связь". Картину представила студия ТРИТЭ Никиты Михалкова.
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КультураНовости культурыДмитрий ДюжевКонстантин ХабенскийКино и сериалыЗнаменитостизвезды
 
 
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