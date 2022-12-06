https://ria.ru/20221206/murashko-1836758261.html

Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку

Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку - РИА Новости, 06.12.2022

Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T18:08

2022-12-06T18:08

2022-12-06T18:08

общество

михаил мурашко

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается."На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - поделился министр на форуме "МыВместе".Он также выразил убеждение, что до работы лучше ходить пешком, а зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе. Кроме того, Мурашко признался, что хотел бы вовремя ложиться спать."Но, к сожалению, пока не получается", - добавил глава Минздрава.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)