https://ria.ru/20221206/murashko-1836758261.html
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку - РИА Новости, 06.12.2022
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:08
2022-12-06T18:08
2022-12-06T18:08
общество
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается."На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - поделился министр на форуме "МыВместе".Он также выразил убеждение, что до работы лучше ходить пешком, а зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе. Кроме того, Мурашко признался, что хотел бы вовремя ложиться спать."Но, к сожалению, пока не получается", - добавил глава Минздрава.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
Глава Минздрава Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается.
"На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - поделился министр на форуме "МыВместе".
Он также выразил убеждение, что до работы лучше ходить пешком, а зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе. Кроме того, Мурашко признался, что хотел бы вовремя ложиться спать.
"Но, к сожалению, пока не получается", - добавил глава Минздрава.