Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/murashko-1836758261.html
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку - РИА Новости, 06.12.2022
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T18:08
2022-12-06T18:08
общество
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20cd6a2c329b28f96dd7b99d5f54307c.jpg
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается."На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - поделился министр на форуме "МыВместе".Он также выразил убеждение, что до работы лучше ходить пешком, а зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе. Кроме того, Мурашко признался, что хотел бы вовремя ложиться спать."Но, к сожалению, пока не получается", - добавил глава Минздрава.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760893342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0b5460e35ad20c6eee0dde57ed901535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
18:08 06.12.2022
 
Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку

Глава Минздрава Мурашко заявил, что не соблюдает режим дня, но ежедневно делает зарядку

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко посоветовал заниматься физическими упражнениями и ложиться спать вовремя, но признался, что у самого из-за работы хватает времени только на зарядку, а соблюдать режим пока не получается.
"На самом деле, на меня в режиме дня, наверное, равняться не нужно, потому что рабочий режим дня - это практически 16 часов в день... Каждый день начинать обязательно с зарядки, быть весь день без зарядки - просто не могу допустить", - поделился министр на форуме "МыВместе".
Он также выразил убеждение, что до работы лучше ходить пешком, а зарядка позволяет весь день чувствовать себя в тонусе. Кроме того, Мурашко признался, что хотел бы вовремя ложиться спать.
"Но, к сожалению, пока не получается", - добавил глава Минздрава.
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала