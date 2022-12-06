https://ria.ru/20221206/mudrets-1836631469.html

"Вас ждет награда". Что предрек России знаменитый мудрец Вирса Сингх

"Вас ждет награда". Что предрек России знаменитый мудрец Вирса Сингх - РИА Новости, 06.12.2022

"Вас ждет награда". Что предрек России знаменитый мудрец Вирса Сингх

Во все времена прорицатели говорили о судьбах не только конкретных людей, но и целых государств. Часто, где бы ни жил пророк, он оставлял послание для России... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:41

2022-12-06T17:41

2022-12-06T17:41

религия

россия

индия

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Во все времена прорицатели говорили о судьбах не только конкретных людей, но и целых государств. Часто, где бы ни жил пророк, он оставлял послание для России. Говорил о ней и индийский йогин Баба Вирса Сингх. Что ждет самую большую в мире страну – в материале РИА Новости.Развит не по годамВирса Сингх известен в России не так широко, как другие предсказатели. Но у себя на родине он пользуется непререкаемым авторитетом.Родился в 1934-м в маленькой деревеньке Сараван Бодла штата Пенджаб. Его отец и мать были бедными крестьянами, поэтому с ранних лет мальчик был вынужден целями днями помогать им на полях."Но я все равно был счастлив. Моя семья всегда была со мной. Мы поддерживали друг друга и делились всем, что у нас было. Мы жили друг для друга и я очень радовался, что мог быть чем-то полезен моей семье", – вспоминал потом старец.Однако уже тогда семья и односельчане заметили, что ребенок обладает незаурядными интеллектуальными способностями. Уже в восемь лет Вирса Сингх серьезно занялся медитацией. А жители деревни считали святым все, к чему он прикасался.Однажды вечером уставший и голодный мальчик шел домой после тяжелой работы. Был проливной дождь, а ветер бил прямо в лицо. Заслонившись ладонью, Вирса продолжал свой путь пока не поскользнулся и не упал в большую грязную лужу. Он сильно разбил колено. Но встал и промыл рану водой из той же самой лужи.За происходящим наблюдали старики деревни, которые укрылись под навесом. И тут случилось настоящее чудо: на глазах у изумленных мутная лужа вдруг стала совершенно прозрачной. Когда буря стихла, началась сильнейшая засуха.Однако в том месте, где упал Вирса, по-прежнему оставалась вода. Ее набирали всей деревней: поливали растения и поили скот. Но сколько бы людей не набирали полные ведра, лужа наполнялась вновь. А вскоре местные жители забыли, что такое болезни.Но главное чудо Сингх совершил в 14 лет. Когда в его родной деревне умер от болезни юноша, он подошел к телу и исполнил священные гимны. Пел долго – пока не увидел, что умерший стал шевелить губами. А вскоре тот открыл глаза. Изумленные очевидцы не могли поверить в случившееся.Корень злаТогда же Вирса Сингх основал в предместье Дели свою первую общину – Гобинд Садан (Дом Бога). Молва о новоявленном духовном лидере росла. За советом к нему потянулись люди со всех уголков Индии.А вскоре – и из других стран. С официальным визитом у него побывали представители 80 государств. За пять лет до смерти, в 2002-м, Сингх оставил послание миру, которое зачитали на Международном форуме в Женеве.Там, правда, говорится не о светлом будущем. Индийский мудрец предупредил о грядущей войне и предостерег тех, кто будет к ней причастен."Вот что я скажу им. Во все времена пророки подчеркивали важность мира. Для того, чтобы избавиться от нескольких плохих людей вы готовы разрушить целую страну. Всегда были нехорошие люди, но для того чтобы избавиться от них, не нужно истреблять всех подряд. Таков мир, что больше страдают невинные, а виновникам удается избежать возмездия", – говорится в послании.Затем Вирса Сингх рассказывает о тех, кто станет корнем вселенского зла. Люди эти скрыты от глаз и найти их очень нелегко. "Авторы разрушительного плана будут спокойно отсиживаться дома и строить дальнейшие планы. Соберите представителей всех наций и решите, как ограничить их действия. Если вы вместе, вам невозможно противостоять".Глобальное изменениеОсобое внимание знаменитый йогин уделял России. По словам самого провидца, долгое время он не знал, что это за страна. Но однажды в медитации он услышал про далекие северные земли и получил знание, что они будут наделены великой миссией духовного возрождения человечества.С того момента Сингх стал прорицать о России. Кроме того, он дважды побывал в стране. Первый раз – в 1989-м. Тогда, выступая по центральному телевидению, старец предупредил: "если ход реформ будет таким, какой есть, то Советский Союз неизбежно распадется".Сказанное сбылось. Но Сингх уточнил: настоящие изменения начнутся позднее – в начале следующего столетия.Подробнее об этом он рассказал в свой следующий визит – в 2004-м."За первую четверть XXI века ваша страна станет настоящим духовным лидером. Местом сосредоточения всего лучшего и всех благ. Вас ожидает великая награда", – заявил Сингх.Но произойдет это после череды мировых потрясений: грядет глобальный экономический и политический кризис. "Пережив его, Россия станет самой уважаемой страной. И тогда о жизни здесь будут мечтать люди из других стран".К тому же, согласно пророчеству, территории России в ближайшие годы будут расширятся. С этого начнется "путь к процветанию и дальнейшему становлению".Тогда же, в 2004-м, Вирса Сингх сказал: для того, чтобы осуществить столь грандиозный скачок, "нужно открыть свои сердца". А в этом россиянам может помочь Индия. Дружба двух государств облегчит участь остальных стран.

https://ria.ru/20221115/startsy-1831638971.html

россия

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, индия