https://ria.ru/20221206/mrot-1836634295.html
Госдума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 16 242 рубля
Госдума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 16 242 рубля - РИА Новости, 06.12.2022
Госдума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 16 242 рубля
Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T13:06
2022-12-06T13:06
2022-12-06T13:56
госдума рф
общество
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект об установлении в 2023 году МРОТ в размере 16 242 рубля."С 1 января 2023 года предлагается установить (МРОТ) в сумме 16 242 рубля в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году", - уточняется в пояснительных материалах.Так, отмечал кабмин, МРОТ будет выше прожиточного минимума трудоспособного населения на четыре процента и его соотношение к медианной заработной плате за 2021 год составит 45,9 процента
https://ria.ru/20221130/prozhitochnyy_minimum-1835376591.html
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госдума рф, общество
13:06 06.12.2022 (обновлено: 13:56 06.12.2022)
Госдума приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в 16 242 рубля
ГД приняла во II чтении проект об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году