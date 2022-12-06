https://ria.ru/20221206/moskvich-1836564534.html
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей - РИА Новости, 06.12.2022
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:14
2022-12-06T09:14
2022-12-06T09:14
авто
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова."И мы не сомневаемся в том, что и количество личных машин электрических будет расти. Завод "Москвич" в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тысяч. На них будет спрос, они точно будут популярны", - приводит ведомство в сообщении слова Ликсутова газете "Аргументы и Факты".Отмечается, что в январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов - по 500 в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов рублей. Сейчас в Москве почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8-10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.
https://ria.ru/20221124/elektrotransport-1833111300.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, москва, максим ликсутов
Авто, Москва, Максим Ликсутов
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Заммэра Ликсутов: завод "Москвич" в 2022 году соберет около 200 электрических автомобилей
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале
столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"И мы не сомневаемся в том, что и количество личных машин электрических будет расти. Завод "Москвич" в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тысяч. На них будет спрос, они точно будут популярны", - приводит ведомство в сообщении слова Ликсутова газете "Аргументы и Факты".
Отмечается, что в январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов - по 500 в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов рублей. Сейчас в Москве почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8-10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.