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Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей - РИА Новости, 06.12.2022
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Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей - РИА Новости, 06.12.2022
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей
Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T09:14
2022-12-06T09:14
авто
москва
максим ликсутов
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова."И мы не сомневаемся в том, что и количество личных машин электрических будет расти. Завод "Москвич" в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тысяч. На них будет спрос, они точно будут популярны", - приводит ведомство в сообщении слова Ликсутова газете "Аргументы и Факты".Отмечается, что в январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов - по 500 в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов рублей. Сейчас в Москве почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8-10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.
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авто, москва, максим ликсутов
Авто, Москва, Максим Ликсутов
09:14 06.12.2022
 
Завод "Москвич" до конца года соберет около 200 электрических автомобилей

Заммэра Ликсутов: завод "Москвич" в 2022 году соберет около 200 электрических автомобилей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДетали на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич"
Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе Москвич - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Детали на производственной линии на Московском автомобильном заводе "Москвич". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Завод "Москвич" в текущем году соберет около 200 электрических автомобилей, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
"И мы не сомневаемся в том, что и количество личных машин электрических будет расти. Завод "Москвич" в этом году уже соберет около 200, а в следующем году примерно 10 тысяч. На них будет спрос, они точно будут популярны", - приводит ведомство в сообщении слова Ликсутова газете "Аргументы и Факты".
Отмечается, что в январе будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов - по 500 в 2023 и 2024 годах, с контрактом жизненного цикла на 15 лет. Общая сумма контракта составит около 70 миллиардов рублей. Сейчас в Москве почти 1050 электробусов. По прогнозам столичных властей, через 8-10 лет все машины наземного городского транспорта за некоторым исключением будут электрическими.
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