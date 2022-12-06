https://ria.ru/20221206/moskva-1836609656.html
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин" - РИА Новости, 06.12.2022
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"
Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:08
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петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот". Участники смогут выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года."В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. Например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - рассказал Бирюков.Также заммэра отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.В сообщении добавили, что пункты откроют во всех округах Москвы. В прошлом году по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" было открыто 47 пунктов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр бирюков, москва, московская область (подмосковье)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот". Участники смогут выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора", - говорится в сообщении.
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года.
"В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье
. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. Например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - рассказал Бирюков.
Также заммэра отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
В сообщении добавили, что пункты откроют во всех округах Москвы. В прошлом году по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" было открыто 47 пунктов.