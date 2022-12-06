https://ria.ru/20221206/moskva-1836609656.html

Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"

Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин" - РИА Новости, 06.12.2022

Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"

Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:08

2022-12-06T12:08

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот". Участники смогут выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года."В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. Например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - рассказал Бирюков.Также заммэра отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.В сообщении добавили, что пункты откроют во всех округах Москвы. В прошлом году по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" было открыто 47 пунктов.

https://ria.ru/20221206/katki-1835869899.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петр бирюков, москва, московская область (подмосковье)