Рейтинг@Mail.ru
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин" - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20221206/moskva-1836609656.html
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин" - РИА Новости, 06.12.2022
Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"
Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:08
2022-12-06T12:08
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы."На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот". Участники смогут выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора", - говорится в сообщении.Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года."В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. Например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - рассказал Бирюков.Также заммэра отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.В сообщении добавили, что пункты откроют во всех округах Москвы. В прошлом году по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" было открыто 47 пунктов.
https://ria.ru/20221206/katki-1835869899.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_260:0:1971:1283_1920x0_80_0_0_60ec891bf1b8074d67e6170716f78fbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
петр бирюков, москва, московская область (подмосковье)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва, Московская область (Подмосковье)
12:08 06.12.2022
 

Москвичи выберут пункты приема елок на сайте "Активный гражданин"

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москвичи смогут выбрать пункты приема новогодних елок в голосовании на сайте проекта "Активный гражданин", сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.
"На сайте проекта "Активный гражданин" началось голосование в рамках акции "Елочный круговорот". Участники смогут выбрать удобные пункты приема новогодних деревьев в своем округе, а также предложить адреса для новых мест сбора", - говорится в сообщении.
Девушка на катке в Парке Горького в Москве в день открытия - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Катись на все четыре стороны, или Все прелести московских катков
Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года.
"В первый год работал всего один пункт приема елей, а прошлой зимой их уже было 583 в городе и еще два — в ближайшем Подмосковье. Главные задачи акции — грамотная утилизация новогодних деревьев и привлечение внимания к теме раздельного сбора мусора. Ежегодно число сданных хвойных деревьев растет. Например, в прошлом году жители столицы принесли около 49 тысяч деревьев, что на 4,5 тысячи превышает предыдущий показатель", - рассказал Бирюков.
Также заммэра отметил, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
В сообщении добавили, что пункты откроют во всех округах Москвы. В прошлом году по итогам голосования в проекте "Активный гражданин" было открыто 47 пунктов.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр БирюковМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала