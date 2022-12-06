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Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч - РИА Новости, 06.12.2022
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Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч
Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч - РИА Новости, 06.12.2022
Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч
Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:01
2022-12-06T12:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных" фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тысяч", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра пояснил, что в "умные" светильники встраиваются специальные контроллеры – небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадок. Это, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии.Параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Это позволяет быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря.
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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Москва
12:01 06.12.2022 (обновлено: 12:02 06.12.2022)
 
Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч

Заммэра Бирюков: число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч

© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия Макарова"Умные" фонари в Москве
Умные фонари в Москве
© Комплекс городского хозяйства Москвы, Наталия Макарова
"Умные" фонари в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных" фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тысяч", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра пояснил, что в "умные" светильники встраиваются специальные контроллеры – небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадок. Это, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии.
Параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Это позволяет быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря.
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