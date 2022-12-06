https://ria.ru/20221206/moskva-1836606169.html

Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч

Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч - РИА Новости, 06.12.2022

Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч

Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:01

2022-12-06T12:01

2022-12-06T12:02

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Число "умных" фонарей в Москве к концу года достигнет 260 тысяч, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."В столице на постоянной основе ведется работа по внедрению новейших инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа по установке так называемых "умных" фонарей, к концу этого года их число достигнет 260 тысяч", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Заммэра пояснил, что в "умные" светильники встраиваются специальные контроллеры – небольшие платы, передающие сигнал в Центр управления сетями. Благодаря им, специалисты могут дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Информация о нарушении в работе светильника сразу поступает диспетчеру, который оперативно направляет на место бригаду для устранения неполадок. Это, в свою очередь, способствует экономии электроэнергии.Параллельно ведется работа по оборудованию опор освещения радиометками для сбора сведений о фонарях. Это позволяет быстро уточнить дату установки и последнего ремонта фонаря.

https://ria.ru/20221017/moskva-1824515291.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва