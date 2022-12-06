Рейтинг@Mail.ru
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/moratoriy-1836789693.html
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе
Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:41
2022-12-06T21:29
в мире
россия
европа
сша
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_0:278:2987:1958_1920x0_80_0_0_3c8f772c63f9ef8a6052df990d5e266f.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей эскалации со стороны противника, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение Москвы Западу о встречном моратории остается в силе."Но понятно, что догматически к позиции тоже подходить нельзя. И если эскалационный сценарий будет и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдет в небытие, и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от моратория на фоне того, что Запад наращивает поставки дальнобойного оружия Украине."Но это все из разряда предупреждений противникам, чтобы они не шли на опасные, опрометчивые ходы, чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию по крайней мере в этой сфере, чтобы она не деградировала дальше. Никаких изменений позиций по состоянию на сегодня нет. И здесь не нужно искусственно придумывать поводы для того, чтобы мы начали что-то пересматривать", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20220405/moratoriy-1781805748.html
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767715825_62:0:2791:2047_1920x0_80_0_0_38d33549dde54dd8e071c5f7d4afb9fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, сша, нато
В мире, Россия, Европа, США, НАТО
19:41 06.12.2022 (обновлено: 21:29 06.12.2022)
 
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе

Замглавы МИД Рябков: мораторий на размещение РСМД в Европе при эскалации может быть снят

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей эскалации со стороны противника, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение Москвы Западу о встречном моратории остается в силе.
"Но понятно, что догматически к позиции тоже подходить нельзя. И если эскалационный сценарий будет и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдет в небытие, и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от моратория на фоне того, что Запад наращивает поставки дальнобойного оружия Украине.
"Но это все из разряда предупреждений противникам, чтобы они не шли на опасные, опрометчивые ходы, чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию по крайней мере в этой сфере, чтобы она не деградировала дальше. Никаких изменений позиций по состоянию на сегодня нет. И здесь не нужно искусственно придумывать поводы для того, чтобы мы начали что-то пересматривать", - добавил Рябков.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
5 апреля, 03:47
Полянский: будущее моратория на развертывание РСМД зависит от Запада
 
В миреРоссияЕвропаСШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала