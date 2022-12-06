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Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе - РИА Новости, 06.12.2022
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе
Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T19:41
2022-12-06T19:41
2022-12-06T21:29
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей эскалации со стороны противника, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Он отметил, что не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение Москвы Западу о встречном моратории остается в силе."Но понятно, что догматически к позиции тоже подходить нельзя. И если эскалационный сценарий будет и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдет в небытие, и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от моратория на фоне того, что Запад наращивает поставки дальнобойного оружия Украине."Но это все из разряда предупреждений противникам, чтобы они не шли на опасные, опрометчивые ходы, чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию по крайней мере в этой сфере, чтобы она не деградировала дальше. Никаких изменений позиций по состоянию на сегодня нет. И здесь не нужно искусственно придумывать поводы для того, чтобы мы начали что-то пересматривать", - добавил Рябков.
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в мире, россия, европа, сша, нато
В мире, Россия, Европа, США, НАТО
19:41 06.12.2022 (обновлено: 21:29 06.12.2022)
Рябков прокомментировал ситуацию с мораторием на размещение РСМД в Европе
Замглавы МИД Рябков: мораторий на размещение РСМД в Европе при эскалации может быть снят
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Москва не меняла позицию по мораторию на размещение РСМД в Европе, но догматически подходить к ней нельзя: подход может быть пересмотрен в случае дальнейшей эскалации со стороны противника, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Он отметил, что не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение Москвы Западу о встречном моратории остается в силе.
"Но понятно, что догматически к позиции тоже подходить нельзя. И если эскалационный сценарий будет и дальше применяться нашими противниками, если они будут все больше провокационных шагов предпринимать в этой сфере, я думаю, что эта тема не уйдет в небытие, и можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже", - сказал Рябков журналистам в кулуарах "Примаковских чтений", отвечая на вопрос, может ли Россия отказаться от моратория на фоне того, что Запад наращивает поставки дальнобойного оружия Украине.
"Но это все из разряда предупреждений противникам, чтобы они не шли на опасные, опрометчивые ходы, чтобы не было с их стороны поводов испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость поддерживать ответственно ситуацию по крайней мере в этой сфере, чтобы она не деградировала дальше. Никаких изменений позиций по состоянию на сегодня нет. И здесь не нужно искусственно придумывать поводы для того, чтобы мы начали что-то пересматривать", - добавил Рябков.