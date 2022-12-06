https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836699505.html

Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне

Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне - РИА Новости, 06.12.2022

Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне

Ситуация в Улан-Баторе во вторник спокойнее, чем накануне, протестующих перед правительственным зданием гораздо меньше, сообщили РИА Новости в посольстве России РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:51

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в Улан-Баторе во вторник спокойнее, чем накануне, протестующих перед правительственным зданием гораздо меньше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Монголии."Сегодня спокойнее. Были некоторые люди на площади (Сухэ-Батора - ред.), но уже гораздо меньше", - сказали в пресс-службе посольства. Как сообщили в посольстве, в понедельник на территории дипмиссии "приняли усиленные меры охраны, по периметру посольства увеличили количество полицейских"."Сегодня внутри посольства ... мы оставили все те же меры, как и вчера, но обстановка уже гораздо спокойнее", - сказали в посольстве. "Из российских граждан никто не пострадал, никакой информации о российских гражданах, участвовавших в митингах, не поступало", - добавили в дипмиссии.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.

https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, улан-батор, россия, монголия