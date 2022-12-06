Рейтинг@Mail.ru
Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836699505.html
Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне
Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне - РИА Новости, 06.12.2022
Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне
Ситуация в Улан-Баторе во вторник спокойнее, чем накануне, протестующих перед правительственным зданием гораздо меньше, сообщили РИА Новости в посольстве России РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:39
2022-12-06T15:51
в мире
улан-батор
россия
монголия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/60/1553256006_0:170:3214:1978_1920x0_80_0_0_fa0d56d7829d9c96c9d24e946bbec130.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в Улан-Баторе во вторник спокойнее, чем накануне, протестующих перед правительственным зданием гораздо меньше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Монголии."Сегодня спокойнее. Были некоторые люди на площади (Сухэ-Батора - ред.), но уже гораздо меньше", - сказали в пресс-службе посольства. Как сообщили в посольстве, в понедельник на территории дипмиссии "приняли усиленные меры охраны, по периметру посольства увеличили количество полицейских"."Сегодня внутри посольства ... мы оставили все те же меры, как и вчера, но обстановка уже гораздо спокойнее", - сказали в посольстве. "Из российских граждан никто не пострадал, никакой информации о российских гражданах, участвовавших в митингах, не поступало", - добавили в дипмиссии.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
https://ria.ru/20221206/skandal-1836630708.html
улан-батор
россия
монголия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155325/60/1553256006_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_134f80d9614d82d65b25c410bda754e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, улан-батор, россия, монголия
В мире, Улан-Батор, Россия, Монголия
15:39 06.12.2022 (обновлено: 15:51 06.12.2022)
 
Посольство оценило ситуацию в Улан-Баторе как более спокойную, чем накануне

Посольство в Монголии не получало информации о пострадавших на протестах россиянах

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкВид на Улан-Батор
Вид на Улан-Батор - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Улан-Батор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Ситуация в Улан-Баторе во вторник спокойнее, чем накануне, протестующих перед правительственным зданием гораздо меньше, сообщили РИА Новости в посольстве России в Монголии.
"Сегодня спокойнее. Были некоторые люди на площади (Сухэ-Батора - ред.), но уже гораздо меньше", - сказали в пресс-службе посольства. Как сообщили в посольстве, в понедельник на территории дипмиссии "приняли усиленные меры охраны, по периметру посольства увеличили количество полицейских".
"Сегодня внутри посольства ... мы оставили все те же меры, как и вчера, но обстановка уже гораздо спокойнее", - сказали в посольстве. "Из российских граждан никто не пострадал, никакой информации о российских гражданах, участвовавших в митингах, не поступало", - добавили в дипмиссии.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед дворцом правительства в монгольской столице на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
Акция протеста в Улан-Баторе. Кадр видео очевидца
13:53
Временное затишье. Что кроется за беспорядками в Монголии
 
В миреУлан-БаторРоссияМонголия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала