https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836586138.html

МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля

МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля - РИА Новости, 06.12.2022

МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля

Китай готов предоставить необходимую помощь монгольским властям в деле расследования кражи угля, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T10:58

2022-12-06T10:58

2022-12-06T10:58

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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Китай готов предоставить необходимую помощь монгольским властям в деле расследования кражи угля, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя протесты в Улан-Баторе.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов."Будучи дружественным соседним государством, мы уверены, что власти Монголии проведут расследование и примут надлежащие меры в отношении данного дела", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать позицию Китая в отношении протестов в Монголии.Мао Нин добавила, что "если монгольская сторона сделает запрос, соответствующие китайские ведомства предоставят необходимую помощь в соответствии с законами и правилами".Ранее со ссылкой на министра юстиции Монголии сообщалось, что правительство этой страны через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела. Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.

https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html

https://ria.ru/20221129/gazprom-1834966843.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, монголия, китай, улан-батор