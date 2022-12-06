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МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля - РИА Новости, 06.12.2022
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МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля
МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля - РИА Новости, 06.12.2022
МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля
Китай готов предоставить необходимую помощь монгольским властям в деле расследования кражи угля, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T10:58
2022-12-06T10:58
в мире
монголия
китай
улан-батор
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ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Китай готов предоставить необходимую помощь монгольским властям в деле расследования кражи угля, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя протесты в Улан-Баторе.Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов."Будучи дружественным соседним государством, мы уверены, что власти Монголии проведут расследование и примут надлежащие меры в отношении данного дела", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать позицию Китая в отношении протестов в Монголии.Мао Нин добавила, что "если монгольская сторона сделает запрос, соответствующие китайские ведомства предоставят необходимую помощь в соответствии с законами и правилами".Ранее со ссылкой на министра юстиции Монголии сообщалось, что правительство этой страны через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела. Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.
https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html
https://ria.ru/20221129/gazprom-1834966843.html
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в мире, монголия, китай, улан-батор
В мире, Монголия, Китай, Улан-Батор
10:58 06.12.2022
 
МИД КНР готов помочь Монголии в расследовании кражи угля

МИД КНР заявил о готовности предоставить помощь Монголии в расследовании кражи угля

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 дек - РИА Новости. Китай готов предоставить необходимую помощь монгольским властям в деле расследования кражи угля, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя протесты в Улан-Баторе.
Манифестация с участием нескольких тысяч протестующих проходила в понедельник перед Дворцом правительства в монгольской столице Улан-Баторе на фоне сообщений о краже угля на сумму 1,8 миллиарда долларов. Как сообщалось, протесты продолжаются третий день, и настроение их участников становится "все более агрессивным". Хурал Монголии в понедельник решил не объявлять в Улан-Баторе режим ЧП из-за протестов.
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"Будучи дружественным соседним государством, мы уверены, что власти Монголии проведут расследование и примут надлежащие меры в отношении данного дела", - сказала дипломат, отвечая на просьбу одного из журналистов прокомментировать позицию Китая в отношении протестов в Монголии.
Мао Нин добавила, что "если монгольская сторона сделает запрос, соответствующие китайские ведомства предоставят необходимую помощь в соответствии с законами и правилами".
Ранее со ссылкой на министра юстиции Монголии сообщалось, что правительство этой страны через дипломатические каналы попросило китайские власти подключиться к расследованию угольного дела. Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.
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