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Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
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Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ
Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:21
2022-12-06T11:34
в мире
монголия
улан-батор
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии.Многотысячная акция протеста перед Дворцом правительства в монгольской столице продолжается третий день. Как отмечает агентство, настроение ее участников становится "все более агрессивным" и демонстрация может перерасти в беспорядки.Поводом для протестов стали сообщения о краже огромного количества угля — по словам неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов). Накануне протестующие сломали металлические ограждения у здания правительства, четыре охранника пострадали. Тем не менее хурал решил не объявлять в Улан-Баторе режим чрезвычайного положения.
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в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
08:21 06.12.2022 (обновлено: 11:34 06.12.2022)
 
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ

Агентство Монцамэ сообщило, что массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль

© AFP 2022 / Byambasuren Byamba-OchirАкция протеста в Улан-Баторе.5 декабря 2022
Акция протеста в Улан-Баторе.5 декабря 2022 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© AFP 2022 / Byambasuren Byamba-Ochir
Акция протеста в Улан-Баторе.5 декабря 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии.
Многотысячная акция протеста перед Дворцом правительства в монгольской столице продолжается третий день. Как отмечает агентство, настроение ее участников становится "все более агрессивным" и демонстрация может перерасти в беспорядки.
Поводом для протестов стали сообщения о краже огромного количества угля — по словам неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов). Накануне протестующие сломали металлические ограждения у здания правительства, четыре охранника пострадали.
Тем не менее хурал решил не объявлять в Улан-Баторе режим чрезвычайного положения.
Склад угля - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Вчера, 15:16
СМИ сообщили о казни в КНР чиновников, причастных к краже угля из Монголии
 
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