https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836558777.html

Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ

Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2022

Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ

Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T08:21

2022-12-06T08:21

2022-12-06T11:34

в мире

монголия

улан-батор

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии.Многотысячная акция протеста перед Дворцом правительства в монгольской столице продолжается третий день. Как отмечает агентство, настроение ее участников становится "все более агрессивным" и демонстрация может перерасти в беспорядки.Поводом для протестов стали сообщения о краже огромного количества угля — по словам неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов). Накануне протестующие сломали металлические ограждения у здания правительства, четыре охранника пострадали. Тем не менее хурал решил не объявлять в Улан-Баторе режим чрезвычайного положения.

https://ria.ru/20221205/mongoliya-1836431244.html

монголия

улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, монголия, улан-батор