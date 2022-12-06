https://ria.ru/20221206/mongoliya-1836558777.html
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.12.2022
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ
Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T08:21
2022-12-06T08:21
2022-12-06T11:34
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улан-батор
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль, передает агентство Монцамэ со ссылкой на Великий государственный хурал Монголии.Многотысячная акция протеста перед Дворцом правительства в монгольской столице продолжается третий день. Как отмечает агентство, настроение ее участников становится "все более агрессивным" и демонстрация может перерасти в беспорядки.Поводом для протестов стали сообщения о краже огромного количества угля — по словам неофициальных источников, речь идет о 6,5 миллиона тонн стоимостью 60 триллионов тугриков (1,8 миллиарда долларов). Накануне протестующие сломали металлические ограждения у здания правительства, четыре охранника пострадали. Тем не менее хурал решил не объявлять в Улан-Баторе режим чрезвычайного положения.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
08:21 06.12.2022 (обновлено: 11:34 06.12.2022)
Манифестацию в Улан-Баторе взяли под контроль, сообщили СМИ
Агентство Монцамэ сообщило, что массовую демонстрацию в Улан-Баторе взяли под контроль