https://ria.ru/20221206/monety-1836597742.html

В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет

В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет - РИА Новости, 06.12.2022

В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет

Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T11:29

2022-12-06T11:29

2022-12-06T11:29

экономика

индия

хайдарабад

в мире

банкоматы

технологии

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде , говорится в сообщении компании Goldsikka в Twitter.Отмечается, что из автомата можно получить монеты весом от 0,5 до 100 граммов. В компании уточнили, что особенностью банкомата является то, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже."Мы планируем установить следующие четыре автомата в Хайдарабаде, в том числе и в аэропорту. Потом мы охватим всю страну, а затем и весь мир", - заявил вице-президент Goldikka Ритика Митра.Он добавил, что "золотые" банкоматы имеют оснащенную камеру и систему звуковой сигнализации.Частная индийская компания Goldsikka планирует установить три тысячи таких банкоматов на территории Индии и выйти со своей продукцией на мировой рынок.

https://ria.ru/20221202/karta-1835745940.html

индия

хайдарабад

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, индия, хайдарабад, в мире, банкоматы, технологии