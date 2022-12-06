https://ria.ru/20221206/monety-1836597742.html
В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет
В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет - РИА Новости, 06.12.2022
В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет
Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T11:29
2022-12-06T11:29
2022-12-06T11:29
экономика
индия
хайдарабад
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде , говорится в сообщении компании Goldsikka в Twitter.Отмечается, что из автомата можно получить монеты весом от 0,5 до 100 граммов. В компании уточнили, что особенностью банкомата является то, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже."Мы планируем установить следующие четыре автомата в Хайдарабаде, в том числе и в аэропорту. Потом мы охватим всю страну, а затем и весь мир", - заявил вице-президент Goldikka Ритика Митра.Он добавил, что "золотые" банкоматы имеют оснащенную камеру и систему звуковой сигнализации.Частная индийская компания Goldsikka планирует установить три тысячи таких банкоматов на территории Индии и выйти со своей продукцией на мировой рынок.
https://ria.ru/20221202/karta-1835745940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, хайдарабад, в мире, банкоматы, технологии
Экономика, Индия, Хайдарабад, В мире, Банкоматы, Технологии
В Индии заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет
В индийском городе Хайдарабаде заработал первый в мире банкомат по продаже золотых монет
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости.
Первый в мире банкомат, позволяющий купить золотые монеты на деньги с кредитных или дебетовых пластиковых карт, начал обслуживать клиентов в индийском городе Хайдарабаде , говорится в сообщении компании Goldsikka в Twitter
.
"Мы с гордостью объявляем, что успешно запустили "золотой банкомат"! Надеемся, что благодаря этому достижению Индия снова станет птицей с золотыми перьями", — сказано в тексте релиза.
Отмечается, что из автомата можно получить монеты весом от 0,5 до 100 граммов. В компании уточнили, что особенностью банкомата является то, что цена на золото на его экране обновляется в режиме реального времени в соответствии с изменениями котировок на этот драгметалл на Лондонской бирже.
"Мы планируем установить следующие четыре автомата в Хайдарабаде, в том числе и в аэропорту. Потом мы охватим всю страну, а затем и весь мир", - заявил вице-президент Goldikka Ритика Митра.
Он добавил, что "золотые" банкоматы имеют оснащенную камеру и систему звуковой сигнализации.
Частная индийская компания Goldsikka планирует установить три тысячи таких банкоматов на территории Индии и выйти со своей продукцией на мировой рынок.