https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836544116.html
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента - РИА Новости, 06.12.2022
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента
В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T00:59
2022-12-06T00:59
2022-12-06T07:29
в мире
игорь гросу
мария захарова
молдавия
россия
украина
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a3cd6105cecf5461073515f177b31d1b.jpg
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в эфире Pro TV лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер Игорь Гросу."Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения", — отметил Гросу.Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32 процента граждан Молдавии выступили за российскую инициативу."Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении", — добавил Гросу.Раннее ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".
https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
молдавия
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/12/1764392362_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7aec08ee100e154bdc4b5b788ef67dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь гросу, мария захарова, молдавия, россия, украина, европарламент
В мире, Игорь Гросу, Мария Захарова, Молдавия, Россия, Украина, Европарламент
00:59 06.12.2022 (обновлено: 07:29 06.12.2022)
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента
Парламент Молдавии выработает официальную позицию в отношении антироссийской резолюции ЕП