https://ria.ru/20221206/moldaviya-1836544116.html

Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента - РИА Новости, 06.12.2022

Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T00:59

2022-12-06T00:59

2022-12-06T07:29

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игорь гросу

мария захарова

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европарламент

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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в эфире Pro TV лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер Игорь Гросу."Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения", — отметил Гросу.Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32 процента граждан Молдавии выступили за российскую инициативу."Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении", — добавил Гросу.Раннее ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".

https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html

https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html

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в мире, игорь гросу, мария захарова, молдавия, россия, украина, европарламент