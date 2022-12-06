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Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента - РИА Новости, 06.12.2022
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Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента - РИА Новости, 06.12.2022
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента
В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T00:59
2022-12-06T07:29
в мире
игорь гросу
мария захарова
молдавия
россия
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европарламент
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КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в эфире Pro TV лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер Игорь Гросу."Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения", — отметил Гросу.Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32 процента граждан Молдавии выступили за российскую инициативу."Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении", — добавил Гросу.Раннее ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".
https://ria.ru/20221127/peskov-1834569348.html
https://ria.ru/20221123/moldova-1833771991.html
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в мире, игорь гросу, мария захарова, молдавия, россия, украина, европарламент
В мире, Игорь Гросу, Мария Захарова, Молдавия, Россия, Украина, Европарламент
00:59 06.12.2022 (обновлено: 07:29 06.12.2022)
 
Молдавия может присоединиться к антироссийской резолюции Европарламента

Парламент Молдавии выработает официальную позицию в отношении антироссийской резолюции ЕП

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 дек — РИА Новости. В парламенте Молдавии начинается проработка официальной позиции по резолюции Европарламента о признании России государством, "спонсирующим терроризм", заявил в эфире Pro TV лидер правящей партии "Действие и солидарность", спикер Игорь Гросу.
"Мы проанализируем эту резолюцию и выработаем в парламенте позицию Молдавии в отношении этого определения", — отметил Гросу.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
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Политик также высказался о введении в стране наказания за поддержку российской спецоперации на Украине, комментируя результаты недавнего соцопроса, согласно которому 32 процента граждан Молдавии выступили за российскую инициативу.
"Это результат пропаганды Кремля. Пришло время ужесточить наказание в их отношении", — добавил Гросу.
Раннее ЕП принял юридически не обязывающую резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма" из-за военной операции на Украине. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ предложила признать Европарламент "спонсором идиотизма".
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В миреИгорь ГросуМария ЗахароваМолдавияРоссияУкраинаЕвропарламент
 
 
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