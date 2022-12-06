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Митрополит РПЦ рассказал об обстановке возле русского храма в Софии - РИА Новости, 06.12.2022
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Религия
https://ria.ru/20221206/mitropolit-1836694648.html
Митрополит РПЦ рассказал об обстановке возле русского храма в Софии
Митрополит РПЦ рассказал об обстановке возле русского храма в Софии - РИА Новости, 06.12.2022
Митрополит РПЦ рассказал об обстановке возле русского храма в Софии
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал РИА Новости, что во вторник совершил литургию в русском РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:28
2022-12-06T15:28
религия
александр невский
элеонора митрофанова
софия (город)
россия
болгария
московский патриархат
болгарская православная церковь
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал РИА Новости, что во вторник совершил литургию в русском храме в Софии вместе с архиереями Болгарской церкви и в присутствии посла России, невзирая на доносившиеся с улицы протесты неизвестных лиц, после чего иерархи обеих церквей прогулялись по центральным улицам столицы Болгарии.Ранее издание Novinite сообщило, что протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата выкрикивали антироссийские лозунги и заблокировали русскую церковь в центре Софии, где на службе также присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова."Мы сегодня с архиереями Болгарской православной церкви совершили в русском храме Софии Божественную литургию. В храм пришло много молящихся. Среди них была и посол Российской Федерации. Ближе к концу Литургии мы слышали какие-то звуки, доносившиеся с улицы, но богослужению это не помешало", - рассказал РИА Новости митрополит Антоний.Вслед за литургией иерархи Русской и Болгарской церквей совершили также молебен святителю Серафиму (Соболеву), Богучарскому Чудотворцу. Он в результате революции в России с 1921 года управлял русскими общинами в Болгарии, а затем в апреле 1945 года обратился к патриарху Алексию I с просьбой о принятии в Московский патриархат. Погребен в крипте русского Никольского храма."После богослужения мы за чашкой кофе пообщались с архиереями Болгарской церкви и прибывшим на праздник духовенством, а затем все вместе пошли по центральным улицам Софии в кафедральный собор Александра Невского, пешком, в рясах. Многие прохожие, увидев нас, подходили под благословение. Никаких протестующих мы не видели. Возможно, они выполняли свою "миссию" в строгом соответствии с почасовым графиком и не захотели остаться сверхурочно, чтобы нас дождаться", - отметил собеседник агентства.
https://ria.ru/20221202/lavra-1836023862.html
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александр невский, элеонора митрофанова, софия (город), россия, болгария, московский патриархат, болгарская православная церковь, религия
Религия, Александр Невский, Элеонора Митрофанова, София (город), Россия, Болгария, Московский Патриархат, Болгарская православная церковь, Религия
15:28 06.12.2022
 

Митрополит РПЦ рассказал об обстановке возле русского храма в Софии

© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в медиабанкПатриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский Антоний (Севрюк)
Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский Антоний (Севрюк) - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости, Ольга Липич. Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний рассказал РИА Новости, что во вторник совершил литургию в русском храме в Софии вместе с архиереями Болгарской церкви и в присутствии посла России, невзирая на доносившиеся с улицы протесты неизвестных лиц, после чего иерархи обеих церквей прогулялись по центральным улицам столицы Болгарии.
Ранее издание Novinite сообщило, что протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата выкрикивали антироссийские лозунги и заблокировали русскую церковь в центре Софии, где на службе также присутствовала российский посол Элеонора Митрофанова.
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"Мы сегодня с архиереями Болгарской православной церкви совершили в русском храме Софии Божественную литургию. В храм пришло много молящихся. Среди них была и посол Российской Федерации. Ближе к концу Литургии мы слышали какие-то звуки, доносившиеся с улицы, но богослужению это не помешало", - рассказал РИА Новости митрополит Антоний.
Вслед за литургией иерархи Русской и Болгарской церквей совершили также молебен святителю Серафиму (Соболеву), Богучарскому Чудотворцу. Он в результате революции в России с 1921 года управлял русскими общинами в Болгарии, а затем в апреле 1945 года обратился к патриарху Алексию I с просьбой о принятии в Московский патриархат. Погребен в крипте русского Никольского храма.
"После богослужения мы за чашкой кофе пообщались с архиереями Болгарской церкви и прибывшим на праздник духовенством, а затем все вместе пошли по центральным улицам Софии в кафедральный собор Александра Невского, пешком, в рясах. Многие прохожие, увидев нас, подходили под благословение. Никаких протестующих мы не видели. Возможно, они выполняли свою "миссию" в строгом соответствии с почасовым графиком и не захотели остаться сверхурочно, чтобы нас дождаться", - отметил собеседник агентства.
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РелигияАлександр НевскийЭлеонора МитрофановаСофия (город)РоссияБолгарияМосковский ПатриархатБолгарская православная церковьРелигия
 
 
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