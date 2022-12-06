Рейтинг@Mail.ru
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221206/mir-1836626447.html
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2022
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков
Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T12:47
2022-12-06T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
энтони блинкен
сша
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_9a3a68b1e620e90fe163d9a23aa55a6c.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
https://ria.ru/20221206/ukraina-1836609522.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835845554_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_eed09acdc66e15de6c9accde8278c29a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, энтони блинкен, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Энтони Блинкен, США, Дмитрий Песков
12:47 06.12.2022 (обновлено: 14:22 06.12.2022)
 
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
12:08Специальная военная операция на Украине
Последствий от "трибунала" по Украине для России не будет, заявили в МИД
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЭнтони БлинкенСШАДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала