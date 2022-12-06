https://ria.ru/20221206/mir-1836626447.html

Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков

Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков - РИА Новости, 06.12.2022

Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков

Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T12:47

2022-12-06T12:47

2022-12-06T14:22

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

энтони блинкен

сша

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.

https://ria.ru/20221206/ukraina-1836609522.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, россия, энтони блинкен, сша, дмитрий песков