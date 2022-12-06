12:47 06.12.2022 (обновлено: 14:22 06.12.2022)
Конфликт на Украине должен завершиться справедливым миром, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии перспектив для переговоров с Украиной
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении
Военнослужащий РФ в радиолокационной станции подсвета и наведения ракет сил противовоздушной обороны (ПВО) России на Запорожском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Россия согласна с заявлениями госсекретаря США Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает. В минувший четверг по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном президент США Джо Байден заявил, что не планирует переговоры с Путиным, но потенциально готов к ним, если Россия предпримет необходимые для урегулирования ситуации на Украине шаги. В то же время координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби отмечал, что США не видят со стороны Владимира Зеленского готовности к переговорам об урегулировании конфликта.