В Хорватии разбился истребитель МиГ-21
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, идут поиски пилота
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики.
"Самолет ВВС Хорватии МиГ-21 во время планового учебного полета во вторник около 14.00 (16.00 мск) упал на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании. Приняты все меры для поиска и спасения экипажа", - говорится в сообщении.
Сейчас в рабочем состоянии у хорватских военных осталось, по разным данным, от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка покупки и ремонта на Одесском авиаремонтном заводе приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику минобороны и местному предпринимателю за дачу взятки и некачественный ремонт.
Министры обороны Хорватии Марио Баножич и Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.