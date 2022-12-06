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В Хорватии разбился истребитель МиГ-21 - РИА Новости, 06.12.2022
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В Хорватии разбился истребитель МиГ-21
В Хорватии разбился истребитель МиГ-21 - РИА Новости, 06.12.2022
В Хорватии разбился истребитель МиГ-21
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T17:27
2022-12-06T17:27
в мире
хорватия
миг-21
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики.Сейчас в рабочем состоянии у хорватских военных осталось, по разным данным, от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка покупки и ремонта на Одесском авиаремонтном заводе приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику минобороны и местному предпринимателю за дачу взятки и некачественный ремонт.Министры обороны Хорватии Марио Баножич и Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.
https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836653380.html
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в мире, хорватия, миг-21
В мире, Хорватия, МиГ-21
17:27 06.12.2022
 
В Хорватии разбился истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, идут поиски пилота

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкИстребитель МиГ-21 ВВС Хорватии
Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики.
"Самолет ВВС Хорватии МиГ-21 во время планового учебного полета во вторник около 14.00 (16.00 мск) упал на территории близ Слатины в Вировитицко-Подравинской жупании. Приняты все меры для поиска и спасения экипажа", - говорится в сообщении.
Сейчас в рабочем состоянии у хорватских военных осталось, по разным данным, от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка покупки и ремонта на Одесском авиаремонтном заводе приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику минобороны и местному предпринимателю за дачу взятки и некачественный ремонт.
Министры обороны Хорватии Марио Баножич и Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.
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В миреХорватияМиГ-21
 
 
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