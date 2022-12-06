https://ria.ru/20221206/mig-21-1836741802.html

В Хорватии разбился истребитель МиГ-21

В Хорватии разбился истребитель МиГ-21 - РИА Новости, 06.12.2022

В Хорватии разбился истребитель МиГ-21

Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики. РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T17:27

2022-12-06T17:27

2022-12-06T17:27

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хорватия

миг-21

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БЕЛГРАД, 6 дек – РИА Новости. Истребитель МиГ-21 ВВС Хорватии упал на северо-востоке страны, ведутся поиски пилота, сообщило министерство обороны республики.Сейчас в рабочем состоянии у хорватских военных осталось, по разным данным, от двух до четырех истребителей МиГ-21 советского производства. Попытка покупки и ремонта на Одесском авиаремонтном заводе приобретенных на Украине для ВВС Хорватии 12 истребителей МиГ-21 закончилась в марте 2019 года тюремным приговором высокопоставленному сотруднику минобороны и местному предпринимателю за дачу взятки и некачественный ремонт.Министры обороны Хорватии Марио Баножич и Флоренс Парли в ноябре 2021 года подписали договор о приобретении Загребом эскадрильи из 12 истребителей Rafale стоимостью 999 миллионов евро, с учетом налогов сумма достигла 1,2 миллиарда евро. Передача машин и обучение пилотов, как ожидается, растянутся на несколько лет.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836653380.html

хорватия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, хорватия, миг-21