https://ria.ru/20221206/metro-1836674928.html

Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно - РИА Новости, 06.12.2022

Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T14:49

2022-12-06T14:49

2022-12-06T14:49

общество

максим ликсутов

москва

московский метрополитен

московское центральное кольцо (мцк)

новый год

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности, много сотрудников будет работать", - сказал Ликсутов в эфире Первого канала.Также заммэра отметил, что работа части наземных маршрутов в новогоднюю ночь также будет "сильно продлена".

https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html

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Кирилл Волков

общество, максим ликсутов , москва, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк), новый год