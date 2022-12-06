Рейтинг@Mail.ru
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно - РИА Новости, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221206/metro-1836674928.html
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно - РИА Новости, 06.12.2022
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:49
2022-12-06T14:49
общество
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765848020_0:77:3078:1808_1920x0_80_0_0_d3db13b1754990bf17f147032bdbecd3.jpg
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности, много сотрудников будет работать", - сказал Ликсутов в эфире Первого канала.Также заммэра отметил, что работа части наземных маршрутов в новогоднюю ночь также будет "сильно продлена".
https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765848020_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_bb7a323a088f0b409225de38bca16035.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, максим ликсутов , москва, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
14:49 06.12.2022
 
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

Ликсутов заявил, что московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкУкрашения в вагоне Новогоднего поезда московского метро "Еж3"
Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро Еж3 - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Украшения в вагоне Новогоднего поезда московского метро "Еж3". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности, много сотрудников будет работать", - сказал Ликсутов в эфире Первого канала.
Также заммэра отметил, что работа части наземных маршрутов в новогоднюю ночь также будет "сильно продлена".
Новогодняя иллюминация в Москве - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
18 ноября, 17:06
Москва встретит праздники светлой и украшенной, заявил Собянин
 
ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенМосковское центральное кольцо (МЦК)Новый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала