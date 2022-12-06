https://ria.ru/20221206/metro-1836674928.html
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно - РИА Новости, 06.12.2022
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T14:49
2022-12-06T14:49
2022-12-06T14:49
общество
максим ликсутов
москва
московский метрополитен
московское центральное кольцо (мцк)
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Метро Москвы и Московское центральное кольцо будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, меры безопасности будут усилены, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Мэр Москвы принял решение о том, что традиционно в новогоднюю ночь московский метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать в круглосуточном режиме. Мы готовимся, будут усилены меры безопасности, много сотрудников будет работать", - сказал Ликсутов в эфире Первого канала.Также заммэра отметил, что работа части наземных маршрутов в новогоднюю ночь также будет "сильно продлена".
https://ria.ru/20221118/moskva-1832553969.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, максим ликсутов , москва, московский метрополитен, московское центральное кольцо (мцк), новый год
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Московский метрополитен, Московское центральное кольцо (МЦК), Новый год
Московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно
Ликсутов заявил, что московское метро и МЦК в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно