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Meta* может прекратить публикации новостей - РИА Новости, 06.12.2022
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Meta* может прекратить публикации новостей
Meta* может прекратить публикации новостей - РИА Новости, 06.12.2022
Meta* может прекратить публикации новостей
Американская корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) пригрозила прекратить публиковать у... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T02:07
2022-12-06T02:07
в мире
технологии
энди стоун
россия
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американская корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) пригрозила прекратить публиковать у себя новости, если конгресс США примет законопроект, расширяющий возможности изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Об этом сообщил официальный представитель службы коммуникаций Meta* Энди Стоун."Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы", - написал он в Twitter.Стоун отметил, что на этот шаг корпорация пойдет вместо ведения переговоров с издателями при "несправедливом игнорировании" той пользы, которую социальные сети приносят самой прессе.Представитель Meta* подчеркнул, что законопроект создает для издательств "аналог картеля" и потребует от одной частной компании финансировать другие частные организации, что является "ужасным прецедентом для всего американского бизнеса"."Издатели и вещательные компании самостоятельно размещают свой контент на нашей платформе, потому что это выгодно им самим. Ни одна компания не должна быть принуждена платить за контент, который пользователи не хотят видеть...", - добавил он.Законопроект о конкуренции и сохранности журналистики, согласно открытым данным на портале конгресса США, был представлен еще в марте 2021 года, однако 28 ноября 2022 года он был включен в календарь рассмотрения законодательных инициатив. Согласно тексту документа, он предоставляет изданиям онлайн-контента возможность ведения коллективных переговоров с доминирующими на рынке онлайн-платформами для обсуждения условий размещения на них новостных материалов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html
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в мире, технологии, энди стоун, россия, конгресс сша
В мире, Технологии, Энди Стоун, Россия, Конгресс США
02:07 06.12.2022
 
Meta* может прекратить публикации новостей

Meta* может прекратить публикации новостей из-за законопроекта об условиях их размещения

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американская корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) пригрозила прекратить публиковать у себя новости, если конгресс США примет законопроект, расширяющий возможности изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Об этом сообщил официальный представитель службы коммуникаций Meta* Энди Стоун.
"Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы", - написал он в Twitter.
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В Ирландии Meta* оштрафовали на 265 миллионов евро за утечку данных
Стоун отметил, что на этот шаг корпорация пойдет вместо ведения переговоров с издателями при "несправедливом игнорировании" той пользы, которую социальные сети приносят самой прессе.
Представитель Meta* подчеркнул, что законопроект создает для издательств "аналог картеля" и потребует от одной частной компании финансировать другие частные организации, что является "ужасным прецедентом для всего американского бизнеса".
"Издатели и вещательные компании самостоятельно размещают свой контент на нашей платформе, потому что это выгодно им самим. Ни одна компания не должна быть принуждена платить за контент, который пользователи не хотят видеть...", - добавил он.
Законопроект о конкуренции и сохранности журналистики, согласно открытым данным на портале конгресса США, был представлен еще в марте 2021 года, однако 28 ноября 2022 года он был включен в календарь рассмотрения законодательных инициатив. Согласно тексту документа, он предоставляет изданиям онлайн-контента возможность ведения коллективных переговоров с доминирующими на рынке онлайн-платформами для обсуждения условий размещения на них новостных материалов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники в офисе - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
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СМИ: Meta* за год уволила нескольких работников за взлом аккаунтов и взятки
 
В миреТехнологииЭнди СтоунРоссияКонгресс США
 
 
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