https://ria.ru/20221206/meta-1836547250.html

Meta* может прекратить публикации новостей

Meta* может прекратить публикации новостей - РИА Новости, 06.12.2022

Meta* может прекратить публикации новостей

Американская корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) пригрозила прекратить публиковать у... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T02:07

2022-12-06T02:07

2022-12-06T02:07

в мире

технологии

энди стоун

россия

конгресс сша

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ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Американская корпорация Meta* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская) пригрозила прекратить публиковать у себя новости, если конгресс США примет законопроект, расширяющий возможности изданий по согласованию условий их размещения на онлайн-платформах. Об этом сообщил официальный представитель службы коммуникаций Meta* Энди Стоун."Если конгресс одобрит необдуманный журналистский законопроект как часть законодательства по национальной безопасности, мы будем вынуждены рассмотреть возможность удаления новостей из нашей платформы", - написал он в Twitter.Стоун отметил, что на этот шаг корпорация пойдет вместо ведения переговоров с издателями при "несправедливом игнорировании" той пользы, которую социальные сети приносят самой прессе.Представитель Meta* подчеркнул, что законопроект создает для издательств "аналог картеля" и потребует от одной частной компании финансировать другие частные организации, что является "ужасным прецедентом для всего американского бизнеса"."Издатели и вещательные компании самостоятельно размещают свой контент на нашей платформе, потому что это выгодно им самим. Ни одна компания не должна быть принуждена платить за контент, который пользователи не хотят видеть...", - добавил он.Законопроект о конкуренции и сохранности журналистики, согласно открытым данным на портале конгресса США, был представлен еще в марте 2021 года, однако 28 ноября 2022 года он был включен в календарь рассмотрения законодательных инициатив. Согласно тексту документа, он предоставляет изданиям онлайн-контента возможность ведения коллективных переговоров с доминирующими на рынке онлайн-платформами для обсуждения условий размещения на них новостных материалов.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221128/meta-1834835136.html

https://ria.ru/20221117/meta-1832316089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, энди стоун, россия, конгресс сша