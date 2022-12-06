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В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение - РИА Новости, 06.12.2022
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В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение - РИА Новости, 06.12.2022
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
"Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:39
2022-12-06T15:59
арктика
экономика
группа газ
газпром
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда кубометров в год, сообщил "Газпром"."В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение – Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России... В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 миллиарда кубометров газа в год", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Разработку месторождения ведет "Русгазальянс" – совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"."С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "Русгазальянса", и еще целый ряд месторождений", - отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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арктика, экономика, группа газ, газпром
Арктика, Экономика, Группа ГАЗ, Газпром
15:39 06.12.2022 (обновлено: 15:59 06.12.2022)
 
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение

"Газпром" и "Русгаздобыча" запустили крупное Семаковское месторождение в Арктике

© Фото : Газпром/TelegramСемаковское месторождение
Семаковское месторождение - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© Фото : Газпром/Telegram
Семаковское месторождение
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда кубометров в год, сообщил "Газпром".
"В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение – Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России... В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 миллиарда кубометров газа в год", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".
Разработку месторождения ведет "Русгазальянс" – совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи".
"С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "Русгазальянса", и еще целый ряд месторождений", - отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Якутск - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
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Ученые обсудят в Якутске научно-технологическое обеспечение Арктики
 
АрктикаЭкономикаГруппа ГАЗГазпром
 
 
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