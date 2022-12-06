https://ria.ru/20221206/mestorozhdenie-1836699412.html

В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение

В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение - РИА Новости, 06.12.2022

В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение

"Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:39

2022-12-06T15:59

арктика

экономика

группа газ

газпром

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда кубометров в год, сообщил "Газпром"."В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение – Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России... В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 миллиарда кубометров газа в год", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Разработку месторождения ведет "Русгазальянс" – совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"."С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "Русгазальянса", и еще целый ряд месторождений", - отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

арктика, экономика, группа газ, газпром