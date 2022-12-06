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В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение - РИА Новости, 06.12.2022
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
"Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T15:39
2022-12-06T15:39
2022-12-06T15:59
арктика
экономика
группа газ
газпром
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. "Газпром" и "Русгаздобыча" запустили в работу крупное Семаковское месторождение в Арктике, в рамках первой фазы проекта добыча может составить 7,5 миллиарда кубометров в год, сообщил "Газпром"."В Арктике запущено в работу новое крупное месторождение – Семаковское. Газ начал поступать в Единую систему газоснабжения России... В рамках первой фазы проекта предусмотрена добыча 7,5 миллиарда кубометров газа в год", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".Разработку месторождения ведет "Русгазальянс" – совместное предприятие "Газпрома" и "Русгаздобычи"."С запуском в работу Семаковского месторождения мы создаем хороший технологический задел для разработки нового добычного кластера в регионе. Это группа Парусовых месторождений, которые находятся в периметре "Русгазальянса", и еще целый ряд месторождений", - отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
https://ria.ru/20221201/yakutsk-1835579216.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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арктика, экономика, группа газ, газпром
Арктика, Экономика, Группа ГАЗ, Газпром
15:39 06.12.2022 (обновлено: 15:59 06.12.2022)
В Арктике запустили в работу Семаковское месторождение
"Газпром" и "Русгаздобыча" запустили крупное Семаковское месторождение в Арктике